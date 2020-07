Κοινωνία

Φωτιά σε στριπτιτζάδικο στο κέντρο της Αθήνας

Πανικός από φωτιά σε strip club. Πελάτες και προσωπικό βγήκαν στο δρόμο.

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα σε στριπτιτζάδικο, στην οδό Μιχαλακοπούλου όταν ξέσπασε φωτιά μετά από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε.

Η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από το κύκλωμα εξαερισμού, καίγοντας μονωτικά υλικά. Αποτέλεσμα ήταν μέσα λίγα λεπτά το εσωτερικό του μαγαζιού να γεμίσει με καπνό μέσω του εξαερισμού και να προκληθεί αναστάτωση. Πελάτες και προσωπικό τρομαγμένοι βγήκαν από το κατάστημα και περίμεναν στο δρόμο.

Στο σημείο στιγμές αργότερα έφτασαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.