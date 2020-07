Life

Νεκρός ο εγγονός του Έλβις Πρίσλεϊ

Απαρηγόρητη η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ από το θάνατο του γιου της.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο εγγονός του «βασιλιά», Έλβις Πρίσλεϊ, Benjamin Keough, σε ηλικία μόλις 27 ετών στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, όπου διέμενε.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν εξακριβωθεί, ανεπίσημες ωστόσο πληροφορίες που επικαλούνται τα αμερικανικά Μέσα, κάνουν λόγο για αυτοχειρία.

Ο νεαρός φρόντιζε να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το μόνο που τον έκανε γνωστό ήταν η «απίστευτη» ομοιότητα που είχε με τον παππού του αλλά και η αγάπη του για τη μουσική. Πέραν αυτού, ελάχιστοι γνώριζαν πράγματα για τον Μπέντζαμιν, αφού απέφευγε να κάνει χρήση των social media.

Τραγική φιγούρα και η μητέρα του, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ η οποία όπως ανέφερε ο μάνατζερ της είναι συντετριμμένη και απαρηγόρητη, αλλά προσπαθεί να σταθεί δυνατή για τα άλλα δύο εντεκάχρονα δίδυμά και τη μεγαλύτερη κόρη της Ρίλεϊ. Χαρακτηριστικά ανέφερε : “Λάτρευε αυτό το αγόρι. Ήταν η αγάπη της ζωή της”.