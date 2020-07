Life

“American Reckoning”: Το τραγούδι για τη δολοφονία του Φλόιντ από τους “Bon Jovi” (βίντεο)

Tη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και τις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν στην Αμερική περιγράφει το νέο τραγούδι, με τίτλο «American Reckoning» του συγκροτήματος «Bon Jovi».

«Συγκινήθηκα πολύ γράφοντας το "American Reckoning" ως μάρτυρας της ιστορίας», δήλωσε ο Jon Bon Jovi. «Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο δώρο ενός καλλιτέχνη είναι η ικανότητα να χρησιμοποιεί τη φωνή του για να μιλήσει για θέματα που μας κινητοποιούν».

Τα έσοδα της μπάντας και της Island Records από τις πωλήσεις του «American Reckoning» θα δοθούν για να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία Equal Justice Initiative του Bryan Stevenson.

Το τραγούδι ακολουθεί τις κυκλοφορίες των «Unbroken» και «Limitless» και όλα μαζί θα συμπεριληφθούν στο άλμπουμ «Bon Jovi 2020», το οποίο θα είναι το δέκατο πέμπτο κατά σειρά του συγκροτήματος.

Η αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας του LP, είχε οριστεί για τα μέσα Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας και επανα-προγραμματίστηκε για την 2α Οκτωβρίου.