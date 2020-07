Κοινωνία

“Έσβησε” 5χρονο αγγελούδι στο νοσοκομείο

Το άτυχο αγοράκι χαροπάλευε στην εντατική.

Κατέληξε, το πρωί της Δευτέρας, 5χρονος που νοσηλευόταν από το Σάββατο (11/7) στη ΜΕΘ της Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου.

Το αγοράκι είχε ανασυρθεί χωρίς να έχει τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή της Περαίας Θεσσαλονίκης και του είχαν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες από άνδρα του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας και βρισκόταν τυχαία στην περιοχή. Στη συνέχεια το αγοράκι παραλήφθηκε από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και αφού του έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκρατείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του Ιπποκρατείου , Νικάλαος Αντωνάκης, το παιδί όταν έφτασε στο νοσοκομείου ήταν διασωληνωμένο και χωρίς σφυγμό σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε σήμερα στην ΜΕΘ παίδων όπου νοσηλευόταν.