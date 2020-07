Πολιτική

Κορονοϊός: Τέλος τα πανηγύρια και οι μαζικές εκδηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Κυβέρνησης μετά την εισήγηση των ιατρών. Μέχρι πότε ισχύει η απαγόρευση.

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, πραγματοποιήθηκε σήμερα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς και ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας.

"Η Κυβέρνηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, συνομιλεί με τους ειδικούς και θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα χρειάζονται" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη σημερινή σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

1ον. Εντείνονται οι στοχευμένοι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας με έμφαση στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα. Από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 11η Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας 67.797 τεστ, εκ των οποίων τα 218 ήταν θετικά. Ποσοστό μόλις 0,35%. Όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα θετικά τεστ είναι τετραπλάσια στον Προμαχώνα, από ό,τι για παράδειγμα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης θα ελέγχονται εξονυχιστικά τα αποδεικτικά έγγραφα των αρνητικών τέστ που υποχρεούνται να προσκομίζουν όσοι επιθυμούν να εισέρθουν από τον Προμαχώνα. Σε περίπτωση επίδειξης μη-αυθεντικού, πλαστού εγγράφου, θα επιβάλλονται φυσικά οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

2ον. Ενισχύονται οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου από την Αλβανία. Ήδη, το Σαββατοκύριακο έγιναν 1.011 στοχευμένοι έλεγχοι στο συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και στην Κρυσταλλοπηγή.

3ον. Όπως είχαμε προαναγγείλει, ανοίγουμε τις απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 15 Ιουλίου. Επιπλέον, ανοίγουμε τις απευθείας πτήσεις από τη Σουηδία από τις 22 Ιουλίου 2020. Παράλληλα, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα οι Η.Π.Α., εξετάζεται το άνοιγμα των απευθείας πτήσεων από τέλος Ιουλίου 2020, με την υποχρέωση επίδειξης αρνητικού αποτελέσματος μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδο στην Ελλάδα.

4ον. Επειδή η καμπάνα κινδύνου δεν χτυπάει μόνο για τις αφίξεις από το εξωτερικό, αλλά και για τα φαινόμενα χαλάρωσης στο εσωτερικό, ζητήθηκε από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων να εξεταστεί στη σημερινή της συνεδρίαση η άμεση απαγόρευση των πανηγυριών και λοιπών μαζικών εκδηλώσεων μέχρι, τουλάχιστον, τέλος Ιουλίου.

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας ζητεί η Ελλάδα

«Η Ελλάδα θεωρεί αναγκαίο να σταλεί στη γειτονική χώρα ισχυρό μήνυμα ότι κανένας δεν μπορεί να παραβιάζει ατιμώρητα τη διεθνή νομιμότητα. Και ότι ενέργειες, κατάφωρα αντίθετες στις διεθνείς υποχρεώσεις και το Διεθνές Δίκαιο, θα έχουν συγκεκριμένες συνέπειες», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στη σημερινή εισαγωγική του τοποθέτηση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «πρόκληση και ύβρη της Τουρκίας και του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί». Επισήμανε ότι η χώρα μας ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και κάλεσε την Ευρώπη «να καταλάβει ότι έχει υποχρέωση να πάρει αποφάσεις για να βάλει φρένο στην τουρκική προκλητικότητα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος απέναντι στο οποίο οφείλει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα» την απόφαση της Τουρκίας και του Ταγίπ Ερντογάν, και πρόσθεσε ότι το ζήτημα δεν είναι ελληνοτουρκικό, αλλά παγκόσμιο, και αυτήν τη διάσταση αναδεικνύει σταθερά η κυβέρνηση τόσο πριν, όσο και μετά την απόφαση Ερντογάν.

Τέλος σημείωσε ότι το θέμα θα τεθεί σήμερα από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση της Τουρκίας, επικοινώνησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο προς τον οποίο εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας, συζήτησε το θέμα με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ανέλαβε πρωτοβουλία επικοινωνίας και διαβούλευσης με ομολόγους του.

Επίσκεψη Πρωθυπουργού σε 'Αρτα και Κέρκυρα

Ο κ. Πέτσας έκανε έναν απολογισμό της περιοδείας του πρωθυπουργού σε 'Αρτα και Κέρκυρα. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής τα Τζουμέρκα και την επομένη το ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας, που ανακατασκευάστηκε και θα παραδοθεί τις επόμενες εβδομάδες. Τόνισε αφενός την επιλογή της Κυβέρνησης να προωθήσει τον ορεινό τουρισμό στο πλαίσιο της προσπάθειας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και αφετέρου την απόφασή της να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προστατευτούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι από τις παράνομες «ελληνοποιήσεις» προϊόντων».

Επίσης αναφερόμενος στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κέρκυρα είπε ότι "είχε σειρά επαφών όπου διαβεβαίωσε για την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα τα έργα αποκατάστασης στο Αχίλλειο. Προήδρευσε ευρείας σύσκεψης για το θέμα των απορριμμάτων και αποδέχθηκε πρόταση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για παραχώρηση και μετατροπή του ΧΥΤΑ Λευκίμμης σε περιβαλλοντικό πάρκο και σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο και βεβαίωσε ότι θα εγκατασταθεί μοριακός αναλυτής".

Επίσης, είπε ότι ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τον χώρο όπου θα γίνει η μεγάλη τουριστική επένδυση, το Kassiopi Project, που θα δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του και 500 θέσεις αφότου μπει σε λειτουργία, και χαιρέτισε το γεγονός ότι ξεκινούν, μετά από χρόνια αναμονής, τα έργα στο Ελληνικό και την Κασσιόπη.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, επανέλαβε ο κ. Πέτσας και αναφερόμενος στα όσα είπε ο κ.Μητσοτάκης εξήγησε ότι αναφέρθηκε στην άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τόνισε με έμφαση ότι «σκοπός μας είναι οι διαδικασίες να είναι γρήγορες για όλους τους επενδυτές».

Επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

«Τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες για το παρακράτος που χτιζόταν στη διάρκεια των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι πραγματικά ανατριχιαστικά για τη Δημοκρατία μας και εγείρουν σοβαρό πολιτικό ζήτημα» είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε: «Μια σημαντική πτυχή των αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων τους αφορά στη δημιουργία παραδικαστικού κυκλώματος για τη συκοφάντηση και τη δίωξη πολιτικών αντιπάλων. Η πτυχή αυτή - του παραδικαστικού κυκλώματος, για το οποίο ελέγχεται ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος - απασχόλησε επί μήνες την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, η οποία αναμένεται να καταθέσει το πόρισμά της αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα διαδικασίες».

Μια δεύτερη πτυχή -σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «αφορά σειρά παράνομων ενεργειών με στόχο τον έλεγχο των Μ.Μ.Ε., υπόγειες διαδρομές χρήματος, μέσω off shore εταιρειών και εικονικών συναλλαγών, περίεργες επαφές και ταξίδια του τότε Υπουργού Επικρατείας κ. Νίκου Παππά. Οι αποκαλύψεις εγείρουν μείζονος σημασίας ηθικά, νομικά και πολιτικά ζητήματα που άπτονται της Δημοκρατίας. Μέρη της πτυχής αυτή βρίσκονται ήδη στη Δικαιοσύνη και κάποια στιγμή αναμένεται να φτάσουν κάποια στιγμή και στη Βουλή».

Ο κ.Πέτσας αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι «είναι θλιβερό το γεγονός ότι απέναντι σε όλα αυτά, ο κ. Τσίπρας - όπως είδαμε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του - δεν αρνήθηκε τα γεγονότα και δεν τόλμησε να αποδοκιμάσει τις αθλιότητες που καταγγέλλονται. Αντί να μιλήσει για την ταμπακιέρα, μίλησε γι΄ αυτόν που την κουβαλούσε και ζήτησε τη στήριξή του. Αντί να πάρει αποστάσεις, πήρε - και προσπάθησε να μοιράσει στους συντρόφους του - τις ευθύνες. Αντί συγγνώμης, επέλεξε τον αποπροσανατολισμό. Επιστράτευσε βιτριολικές πολιτικές ακόμη και στα εθνικά μας ζητήματα. Απέδειξε ότι ο πανικός του προσλαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις σε βάρος πλέον της ίδιας της Πατρίδας μας».

Πρόγραμμα πρωθυπουργού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με αυτό, αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει προγραμματισμένη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και θα ακολουθήσουν δηλώσεις. Το απόγευμα θα έχει τηλεδιάσκεψη με την Επιτροπή Πισσαρίδη σχετικά με το νέο Σχέδιο Ανάπτυξης της χώρας, καθώς και συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Οικονομίας.

Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο 17 και 18 Ιουλίου 2020, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027.