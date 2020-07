Πολιτική

Επίθεση με μπογιές στο γραφείο βουλευτή της ΝΔ (εικόνες)

Πέταξαν μπογιές και τρικάκια στο πολιτικό γραφείο της Άννας Ευθυμίου.

Άγνωστοι πέταξαν μπογιές και τρικάκια στην είσοδο του πολιτικού γραφείου της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Άννας Ευθυμίου, στον 8ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Τσιμισκή.

Σύμφωνα με την αστυνομία ορισμένα από τα τρικάκια έγραφαν «ήρθαμε να πάρουμε άδεια», εκτιμάται ότι αναφέρονται στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις και φέρεται να τα υπογράφει συλλογικότητα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η επίθεση με μπογιές και τρικάκια διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί από συνεργάτες της Άννας Ευθυμίου. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

ΝΔ: Τέτοιες επιθέσεις δεν πτοούν κανέναν

Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση στο γραφείο της βουλευτού του κόμματος, Άννας Ευθυμίου, εξέφρασε η ΝΔ διά του εκπροσώπου της Τάσου Γαϊτάνη. Σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Γαϊτάνης ανέφερε:

«Η επίθεση στο γραφείο της @AnnaEfthymiou_ με μπογιές και τρικάκια είναι απολύτως καταδικαστέα. Τέτοιες επιθέσεις δεν πτοούν κανέναν. H Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».