Πολιτική

Γεννηματά για κορονοϊό: Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν

"Βέλη" κατά της κυβέρνησης σχετικά με τα μέτρα που πήρε για «τον κορονοϊό στη δεύτερη φάση», εξαπολύει με δήλωσή της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Συγκεκριμένα, η κ. Γεννηματά κατά την επίσκεψή της τη Δευτέρα στη Δράμα, ανέφερε τα εξής:

«Είχα επισημάνει τον κίνδυνο από το σήμα χαλαρότητας που εξέπεμψε η κυβέρνηση σε σχέση με τον κορωνοϊό στη δεύτερη φάση. Τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Οι ευθύνες επίσης της κυβέρνησης και για την κακή προετοιμασία για τον τουρισμό είναι μεγάλες.

Τα ανεπαρκή και καθυστερημένα μέτρα της Κυβέρνησης, δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της κρίσης. Οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι πολίτες δοκιμάζονται.

Τώρα πριν είναι αργά, οφείλουν να αλλάξουν ρότα. Οι προτάσεις μας ισχύουν και προσφέρουν λύσεις».