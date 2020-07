Κοινωνία

Δραπέτης φυλακών μετέφερε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης (εικόνες)

Καταδικασμένος για ανθρωποκτονία ήταν ο άνδρας, που εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, να κατέχει πολλά κιλά του σκληρού ναρκωτικού.

.

Συνελήφθη στα πλαίσια της αυτοφώρου διαδικασίας, στην Αρτέμιδα Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 43χρονος αλλοδαπός για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί αλλοδαπών, περί όπλων, για πλαστογραφία και για απόδραση κρατουμένου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσης της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, επετεύχθη ο εντοπισμός του και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην Αρτέμιδα, ο 43χρονος κατελήφθη να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 10 συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 5,050 κιλών

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

χρηματικό ποσό 1.050 ευρώ,

διαβατήριο και ταυτότητα αμφιβόλου γνησιότητας,

2 κινητά τηλέφωνα,

γεμιστήρα

πλαστική συσκευή θρυμματισμού

Επιπρόσθετα, ο κατηγορούμενος τυγχάνει δραπέτης από Κατάστημα Κράτησης, στο οποίο δεν επέστρεψε μετά από άδεια που έλαβε και στο οποίο εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.