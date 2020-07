Αθλητικά

Επιστροφή του Βιγιαφάνες στον Παναθηναϊκό

Έρχεται στην Αθήνα με την «ελευθέρας» από τη Μαζατλάν στα χέρια του...

Ο Λούκας Βιγιαφάνες «ελευθερώθηκε» και τυπικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (11-12/07) από τη Μαζατλάν (πρώην Μορέλια Μονάρκας), καθώς διευθετήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τη λύση του συμβολαίου του με τη μεξικανική ομάδα. Κι έχει πλέον εγγράφως την «ελευθέρας» του στα χέρια του, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες γύρω από το ποσό που θα λάβει ως μέρος της αποζημίωσης για τα δύο χρόνια συμβολαίου που είχε ακόμη, αλλά και τα οφειλόμενα προς το πρόσωπό του. Κι ακριβώς επειδή δεν είναι να... παίζει κανείς με τους Μεξικανούς, η πλευρά του Αργεντινού μεσοεπιθετικού έχει ρυθμίσει μέχρι και το πότε θα πληρωθεί (σε δόσεις) το ποσό που έχει λαμβάνειν.

Πλέον αυτό που μένει για να ολοκληρωθεί η μεγάλη επιστροφή του «Βίγια» στον Παναθηναϊκό έπειτα από 2,5 χρόνια καριέρας σε Τουρκία και Μεξικό, είναι να αποτυπωθούν όλες οι λεπτομέρειες γύρω από τη συμφωνία του με τους «πράσινους» για συμβόλαιο έως το καλοκαίρι 2023.

Εντός της Δευτέρας (13/07) ο Παναθηναϊκός αναμένεται να στείλει τα τελικά συμβόλαια για το νέο τριετές συμβόλαιο, με τις πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) να αναφέρουν, πως μαζί με το πριμ υπογραφής (που θα καλύψει ένα μέρος απ' τα χρήματα που «χάρισε» ο Βιγιαφάνες στη Μαζατλάν), το συνολικό ύψος των απολαβών του θα φτάσει το 1,8 εκατ. ευρώ.

Με το που σταλούν πίσω τα συμβόλαια υπογεγραμμένα (έχοντας όρο «ενεργοποίησής», μόνο εάν «περάσει» και τα ιατρικά τεστ), ο Βιγιαφάνιες θα ξεκινήσει το ταξίδι προς την Αθήνα.

Ήδη σε συνεργασία με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, «τρέχει» το θέμα των εισιτηρίων, καθότι θα χρειαστεί να κάνει αρκετές «ενδιάμεσες» στάσεις από το Μεξικό μέχρι την Ελλάδα κι αναμένεται να ταλαιπωρηθεί αρκετά, λόγω των περιορισμών απ' την πανδημία του κορονοϊού. Ο στόχος των «πράσινων», πάντως, είναι να φτάσει ο Βιγιαφάνιες το προσεχές Σαββατοκύριακο (18-19/07) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τελευταίο στάδιο της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.