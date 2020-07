Υγεία - Περιβάλλον

Άυλα παραπεμπτικά για εξετάσεις

Ποια θα είναι η διαδικασία και πως θα μπορεί κάποιος να πάει για εξετάσεις, χωρίς να προηγηθεί επίσκεψη στον γιατρό.

Μετά την άυλη συνταγογράφηση, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού εντάσσονται και τα άυλα παραπεμπτικά των εξετάσεων, με νομοτεχνική βελτίωση που ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης στο σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια.

«Μέσα σε λίγες εβδομάδες οι γιατροί εκτός από τα φάρμακα, θα βάζουν στο σύστημα και τα παραπεμπτικά των εξετάσεων με τον ίδιο τρόπο, ώστε να μπορεί κάποιος να πάει για εξετάσεις χωρίς να πρέπει να επισκεφθεί το γιατρό του», είπε ο υπουργός.

Με το νομοσχέδιο μονιμοποιείται η άυλη συνταγογράφηση και καθιερώνονται νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του gov.gr. Προβλέπεται ενδεικτικά ότι οι οικογένειες με παιδιά που υποβάλλονται τακτικά σε λογοθεραπεία ή/και εργοθεραπεία πλέον θα υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εκκαθάριση από τον ΕΟΠΥΥ ενώ οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητούν τα πτυχία τους μέσω βάσης δεδομένων των ελληνικών πανεπιστημίων και του ΔΟΑΤΑΠ και να εκδίδουν αντίγραφα αυτών ψηφιακά.

Ψηφιακές υπηρεσίες

«Την ίδια στιγμή που καλείστε να υπερψηφίσετε αυτό το σχέδιο νόμου, ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση ένα ακόμα σχέδιο νόμου, ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης. Η δραστηριότητα μας είναι πυκνή, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχει κενό, υπάρχει χάσμα που πρέπει να καλυφθεί», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στόχος μας είναι έως το τέλος του έτους, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr, να φτάσουν τις 1.000 από 575 που είναι σήμερα, ανέφερε επίσης ο υπουργός.

«Ο κόσμος διψά για τις ψηφιακές υπηρεσίες, γιατί έτσι αποφεύγει την ταλαιπωρία της αναμονής στα γκισέ», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, λέγοντας ότι μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες 5,5 εκατομμύρια πολίτες επισκέφθηκαν την πλατφόρμα gov.gr.

Ενημέρωσε εξάλλου την εθνική αντιπροσωπεία ότι στόχος είναι στο τέλος της τετραετίας, να έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου που μπορούν να ψηφιοποιηθούν.

Η καθημερινότητα

«Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει άλματα προς τα εμπρός και αυτό πρέπει να πιστωθεί στην παρούσα κυβέρνηση», ανέφερε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος που σημείωσε ότι στο επίκεντρο της όλης προσπάθειας βρίσκεται ο πολίτης. «Θέλουμε μέσα από της ηλεκτρονικές υπηρεσίες να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του πολίτη και όχι τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Έχουμε λειτουργήσει μεθοδικά και οργανωμένα με πολλά μικρά έργα πληροφορικής που έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη», είπε ο κ. Ζαριφόπουλος. Τα στοιχεία, είπε, είναι εντυπωσιακά και όσον αφορά την επισκεψιμότητα, τις δεκάδες χιλιάδες πιστοποιητικών που εκδίδονται ηλεκτρονικά, τις ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις, τις ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις κοκ. Ιδίως για την άυλη συνταγογράφηση, ο υφυπουργός είπε ότι τώρα θα προστεθούν τα άυλα παραπεμπτικά εξετάσεων και αργότερα και οι γνωματεύσεις.

Υπογράμμισε επίσης ότι με τις προωθούμενες διατάξεις καταργούνται οι ουρές της ντροπής στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση λογοθεραπειών και εργοθεραπειών αφού πλέον τα δικαιολογητικά θα είναι δυνατό να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.