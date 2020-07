Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα δραματική προειδοποίηση από τον ΠΟΥ

"Η κρίση μπορεί να "χειροτερέψει και να χειροτερέψει και να χειροτερέψει", τονίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας...

Η πανδημία του κορονοϊού έχει τη δυναμική να επιδεινωθεί πολύ περισσότερο, εάν όλα κράτη δεν ακολουθήσουν πιστά τις βασικές υγειονομικές προφυλάξεις, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Επιτρέψτε μου να μιλήσω με ευθύτητα, πάρα πολλές χώρες οδεύουν προς λάθος κατεύθυνση, ο ιός παραμένει ο νούμερο ένα δημόσιος εχθρός», είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, από τα κεντρικά του οργανισμού στη Γενεύη.

«Εάν δεν τηρούνται τα βασικά, ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί αυτή η πανδημία, είναι να χειροτερέψει και να χειροτερέψει και να χειροτερέψει. Όμως, δεν χρειάζεται να γίνει έτσι».

Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 13 εκατομμύρια παγκοσμίως σήμερα, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς καταγράφοντας αύξηση 1 εκατομμυρίου σε μόλις 5 ημέρες.