Μέλανας Δρυμός: Ανθρωποκυνηγητό για πάνοπλο κακοποιό (εικόνες)

Τεράστια η κινητοποίηση της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του. Έκκληση σε κατοίκους «να κλειδωθούν μέσα στα σπίτια».

Ένα ανθρωποκυνηγητό αντάξιο του Ράμπο: εκατοντάδες Γερμανοί αστυνομικοί χτενίζουν τον Μέλανα Δρυμό όπου κρύβεται ένας πάνοπλος καταζητούμενος, ντυμένος με στολή παραλλαγής.

Με ελικόπτερα, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και θερμικές κάμερες, οι άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας προσπαθούν από την Κυριακή να εντοπίσουν, στη νοτιοδυτική Γερμανία, τον φυγάδα Ιβ Ράους, έναν άστεγο ηλικίας 31 ετών. Οι αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του Ράους, ο οποίος φέρεται να είναι οπλισμένος μέχρι τα δόντια: έχει ένα τόξο με βέλη, ένα μαχαίρι και ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα.

Στη φωτογραφία ο Ράους εικονίζεται με το κρανίο ξυρισμένο και ένα μικρό μούσι. Σε άλλη φωτογραφία που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild, φοράει στρατιωτική στολή και διάφορα εξαρτήματα, όπως μια διόπτρα στόχευσης στο κράνος του.

Ο Ράους είναι γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας για διάφορα αδικήματα, όπως για παράνομη οπλοκατοχή και για προστριβές με αστυνομικούς.

«Μείνετε στο σπίτι σας και μην παίρνετε στο αυτοκίνητό σας άτομα που κάνουν ότο-στοπ», προειδοποίησε τους κατοίκους η αστυνομία της πόλης Όπεναου.

Αφόπλισε τους αστυνομικούς

Αφού ειδοποιήθηκαν από έναν μάρτυρα, αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλάβουν τον Ράους την Κυριακή, στο κατάλυμα όπου κρυβόταν. «Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τράβηξε πιστόλι, απείλησε τους αστυνομικούς και τους ανάγκασε να ρίξουν τα υπηρεσιακά τους όπλα. Κατόπιν διέφυγε στο δάσος», ανέφερε ο Γιανίκ Χίλγκερ, ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

«Απείλησε τους αστυνομικούς που δεν είχαν τον χρόνο να αντιδράσουν», σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Ράους «πιθανότατα» πήρε μαζί του τέσσερα υπηρεσιακά όπλα.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο φυγάδας είναι πεζός, όμως το πυκνό δάσος προσφέρει αρκετές κρυψώνες. «Όσοι τον συναντήσουν, να μην τον πλησιάσουν. Ο άνδρας αυτός είναι σε τεταμένη ψυχική κατάσταση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Όπεναου, που βρίσκεται στη Βάδη-Βιρτεμβέργη.

«Σε κατάσταση κινδύνου»

Οι παιδικοί σταθμοί και η ανοιχτή πισίνα της πόλης έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Ο δήμος έκανε λόγο για «επικίνδυνη κατάσταση». Οι αρχές απαγόρευσαν επίσης τους περιπάτους στο δάσος και τις δραστηριότητες στο ύπαιθρο, αλλά και τις πτήσεις πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ένας πρώην γείτονάς του είπε στην Bild ότι παλιότερα ο Ράους εργαζόταν ως φύλακας σε ένα γήπεδο γκολφ ή σε πάρκινγκ. Πριν από έναν χρόνο ζούσε σε ένα διαμέρισμα πάνω από μια ταβέρνα, αλλά του έκαναν έξωση επειδή δεν πλήρωνε το νοίκι. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με αυτόν τον μάρτυρα, στο διαμέρισμα είχαν βρεθεί διάφορα όπλα, πυρομαχικά και δοχεία με βενζίνη.

Στη συνέχεια ο Ιβ Ράους κοιμόταν για ένα διάστημα στο αυτοκίνητό του αλλά μετά εγκαταστάθηκε σε μια καλύβα, στα όρια του δάσους, όπου προσπάθησαν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

