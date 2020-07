Υγεία - Περιβάλλον

Χαλκιδική: Δεύτερο ύποπτο κρούσμα από την κατασκήνωση

Το τεστ ανήλικης που σήμανε συναγερμό, μετά τη διαπίστωση θετικού καροτσιού.

Οριακά θετικό βρέθηκε το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε 10χρονη, που φιλοξενείτο στην ίδια κατασκήνωση με την 15χρονη που έχει διαπιστωθεί θετική στον κορονοϊό.

Το κορίτσι, ένα από τα δεκάδες παιδιά που υποβλήθηκαν σε τεστ, μετά την εκκένωσή τους από την κατασκήνωση, υποβάλλεται και σε δεύτερο τεστ, καθώς ένα οριακά θετικό μπορεί να αποδειχθεί ψευδές θετικό.

Μέχρι στιγμής, το δείγμα είναι το μόνο που έχει βρεθεί θετικό, όμως είναι δεκάδες των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται.

Το κορίτσι που βρέθηκε οριακά θετικό δεν ήταν στον ίδιο κοιτώνα με την 15χρονη που βρέθηκε θετική.

Την ίδια ώρα, χθες βρέθηκε θετική πενταμελής οικογένεια Σέρβων, που παραθέριζε στη Λευκάδα και μετά την εμφάνιση πυρετού, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο αναφοράς των Ιωαννίνων.