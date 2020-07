Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η Γαλλική Επανάσταση άλλαξε την ιστορία ενάντια στην καταπίεση και την απολυταρχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας με αφορμή την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης.

«Η Γαλλική Επανάσταση άλλαξε την ιστορία της Γαλλίας και της Ευρώπης, ενάντια στην καταπίεση και την απολυταρχία» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο twitter με αφορμή την επέτειο της Γαλλικής Επανάστασης.

«Στις καθολικές της αξίες, την ελευθερία, την ισότητα και την αδελφότητα, αναγνωρίζουμε τις καταβολές και τις διαρκείς διεκδικήσεις της κοινωνίας μας» προσθέτει η κ. Σακελλαροπούλου.