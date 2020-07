Κοινωνία

Στάση εργασίας γιατρών και νοσηλευτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στο χώρο της Υγείας και οι ώρες που θα απέχουν από τα καθήκοντά τους.

Με κύριο αίτημα την μονιμοποίηση των επικουρικών υγειονομικών και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) προκήρυξαν για αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου, στάση εργασίας 8:00 έως 12:00 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας στις 8:30.

«Οι ανάγκες στη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια είναι πάγιες και διαρκείς. Δεν ξεκίνησαν ούτε τελειώνουν με τον κορονοϊό», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΠΟΕΔΗΝ και προσθέτει ότι «16.000 εργάζονται στα Νοσοκομεία και τις άλλες υπηρεσίες υγείας με ελαστικές μορφές απασχόλησης». Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες καθότι οι κενές οργανικές θέσεις είναι 40.000». Σύμφωνα με την Ομοσπονδία «το ίδιο το κράτος διαπιστώνει ότι το κενό τους είναι δυσαναπλήρωτο, γι' αυτό και οδηγούνται σε συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων». Η Ομοσπονδία προσθέτει επίσης ότι οι επικουρικοί υγειονομικοί που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες της πανδημίας «δεν πληρώνονται το μισθό τους και τα εξαιρέσιμα».

Αιτία πολέμου για την ΠΟΕΔΗΝ η επιστροφή των εργολάβων

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία «η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο της επιστροφής των εργολάβων (καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση) στα Νοσοκομεία», οι οποίοι «στοιχίζουν πολύ περισσότερα χρήματα στο κράτος, προσφέροντας κάκιστη ποιότητα υπηρεσιών και συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα στους εργαζόμενους».

Η ΠΟΕΔΗΝ εκτιμά ότι «σκόπιμα η κυβέρνηση δεν ψηφίζει Νομοσχέδιο που θα δίνει δυνατότητα στα Νοσοκομεία σύναψης νέων συμβάσεων εργασίας στις υπηρεσίες στήριξης και ήδη προκηρύσσονται διαγωνισμοί στα Νοσοκομεία για επιστροφή των εργολάβων». Αναφέρει επίσης ότι η επιστροφή των εργολάβων είναι «αιτία πολέμου», προαναγγέλλοντας δυναμικές κινητοποιήσεις.