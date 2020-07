Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Πληρώνονται και προηγούμενα έτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προβλέψεις για τη δαπάνη που εγκρίθηκε για το επίδομα παιδιού. Ποιες υποθέσεις αφορά.

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους 203 εκατ. ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικού φορέα 1033 - 202 ΑΛΕ 2310506003 οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να επιχορηγηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σχετικά με την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του επιδόματος παιδιού Γ΄ διμήνου 2020, καθώς και εκκρεμών αιτήσεων προηγούμενων ετών, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.