Κοινωνία

Έκρυβε ναρκωτικά σε σχολεία στα Εξάρχεια (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην περιοχή των Εξαρχείων.

Ένας 26χρονος Σύρος συνελήφθη, στα Εξάρχεια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας για αλλοδαπό που διακινεί συστηματικά ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή των Εξαρχείων, εντοπίστηκε ο 26χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του.

Σε αστυνομική επιχείρηση που οργανώθηκε, ο αλλοδαπός συνελήφθη να κατέχει και να έχει κρύψει επιμελώς, σε διάφορα σημεία του περιβάλλοντα χώρου σχολικών κτιρίων, ποσότητα κάνναβης σε αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες, έτοιμες προς πώληση. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 53 συσκευασίες κάνναβης, βάρους 41,2 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, από το Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.