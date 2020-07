Κοινωνία

Κόντρα για τον θάνατο άνδρα που είχε καταγγείλει αστυνομική βία (εικόνες)

Είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από εβδομάδες. Τι αναφέρει το Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Νεκρός βρέθηκε στον Βόλο ο άνδρας ο οποίος είχε καταγγείλει προσφάτως ότι υπήρξε θύμα αστυνομικής βίας, με άγριο ξυλοδαρμό του από αστυνομικούς, στην διάρκεια συγκέντρωσης. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός από τη μητέρα του, η οποία κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας είχε ήδη εκπνεύσει.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, η οποία εξέτασε τον χώρο, αποκλείοντας τυχόν εγκληματική ενέργεια, με τους αστυνομικούς να ζητούν νεκροψία - νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου του Βασίλη Μάγγου.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Λαϊκής Συνέλευσης κατά της Καύσης Σκουπιδιών, η οποία δημοσίευσε το ακόλουθο βίντεο στις 14 Ιουνίου: «Ο νεαρός χτυπήθηκε άγρια μπροστά στα μάτια περαστικών στο κέντρο του Βόλου και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας. Μέσα στο αμάξι που τον μετέφερε σύμφωνα με μαρτυρία του πατέρα του οι αστυνομικοί συνέχιζαν να τον χτυπούν και να τον βρίζουν. Το ξύλο συνεχίστηκε στο κτήριο της αστυνομικής διεύθυνσης, όπως και οι βωμολοχίες. Τον χτύπησαν αλύπητα σπάζοντας τα πλευρά του μέχρις σημείου ο νεαρός να φωνάζει "δεν μπορώ να αναπνεύσω". Και κορυφώνοντας τις βιαιότητες οι αστυνομικοί τον υπέβαλλαν σε βασανιστήριο. Όταν ζήτησε νερό, τον οδήγησαν σε καταψύκτη και του το έδιναν σταγόνα, σταγόνα. Στο τέλος τον άφησαν ελεύθερο για να μην τον οδηγήσουν στο νοσοκομείο, γιατί έχρηζε άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάστασή του προκειμένου τα σπασμένα κόκαλα να μην αγγίξουν ζωτικά όργανα».

Ο πατέρας του 27χρονου μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών» είχε περιγράψει άγριο ξυλοδαρμό. «Έπεσαν πάνω του 10 οπλισμένοι και εκπαιδευμένοι και τον έσπασαν στο ξύλο, κυριολεκτικά. Σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει 6 ή 7 σπασμένα πλευρά και το συκώτι του έχει πάθει μια μικρή θλάση, γεγονός που μας βάζει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες διότι ταράχτηκε ζωτικό όργανο του οργανισμού του. Ενώ τον χτυπούσαν και τους φώναζε “σταματήστε, δεν μπορώ να πάρω ανάσα”, αυτοί συνέχιζαν. Και δεν είναι αντιγραφή από αυτό που έγινε στην Αμερική, αφού όταν σπάσει κανείς -ακόμη και ραγίσει- ένα πλευρό, δεν μπορεί να αναπνεύσει από τον φοβερό πόνο. Αφού του έβαλαν χειροπέδες, τον χτυπούσαν εκεί που πονούσε ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο που τον έβαλαν για να τον πάνε στο Αστυνομικό Τμήμα. Αλλά και μέσα στο Τμήμα επίσης τον χτυπούσαν με σαδισμό και τον βασάνισαν. Το παιδί τούς παρακαλούσε για ένα ποτήρι νερό και τον έβαλαν σε έναν καταψύκτη ο οποίος έτρεχε σταγόνα σταγόνα και προσπαθούσε, μη μπορώντας να σταθεί στα πόδια του, να βάλει τη γλώσσα του να πάρει μια σταγόνα νερό και αυτοί γελούσαν. Πού ζούμε; Τι καταστάσεις είναι αυτές; Σε ποιον αιώνα ζούμε; Σε αυτή τη χώρα που λέγεται χώρα της δημοκρατίας;».

Ο ίδιος ο 27χρονος, μετά το εξιτήριό του είχε γράψει στα social media: «Επειδή πολύς κόσμος ρώτησε, κοινοποίησε, ενδιαφέρθηκε, νομίζω πως οφείλω να ενημερώσω πως πήρα εξιτήριο προχθές το βράδυ, μετά από 4 ημέρες νοσηλείας. Σήμερα πήγα για επαναληπτικές, τα ζωτικά μου όργανα φέρουν βέβαια κακώσεις ακόμα, παρ' όλα αυτά είναι σε σταθερή κατάσταση και δείχνουν σημάδια βελτίωσης. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που δεν άφησε άλλο ένα περιστατικό αστυνομικής βίας, αυθαιρεσίας και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παραμείνει στη σιωπή και το σκοτάδι και να υπενθυμίσω πως οφείλουμε όλοι μας να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μην αφήνουμε ποτέ τον διπλανό μας έρμαιο καμίας ανάλογης κατάστασης. Επίσης, να ευχαριστήσω το ιατρικό προσωπικό που στη συντριπτική του πλειοψηφία καταρχάς με ανέχτηκε και κατά δεύτερον στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, κρατώντας θέση ενάντια στη βαναυσότητα του κράτους. Η τελευταία μου φωτό, λοιπόν, από το νοσοκομείο και η πρώτη μου απ' το σπίτι... Και τα δύσκολα τώρα αρχίζουν... 2-3 μήνες αποθεραπεία και ποιός ξέρει πόσα χρόνια και αν θα βρω το δίκιο μου... Όμως... Χαμογέλα, ρε... Τί σου ζητάνε;».

Κόντρα Υπ. Προστασίας του Πολίτη - Ραγκούση

Σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρει «Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος 26 χρονών στο Βόλο. Σε ιστοσελίδες και έντυπα που εκφράζουν ή πρόσκεινται στον ΣΥΡΙΖΑ και τον αντιεξουσιαστικό χώρο γίνεται προσπάθεια ή ακόμη χειρότερα συνδέεται ευθέως ο θάνατος με προ μηνός καταγγελία του για αστυνομική βία. Πρόκειται για αθλιότητα, ασύστολο ψέμα, ακόμη μία, ακόμη ένα. Είναι ανεύθυνοι και αδίστακτοι. Τα αίτια θανάτου θα αποδειχθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που έχει διαταχθεί. Ας αφήσουμε τη μνήμη του παιδιού στην ησυχία του και τους οικείους του στην θλίψη τους».

Από την πλευρά του, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης αναφέρει «σε αντίθεση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που ουσιαστικά έσπευσε να προκαταλάβει το πόρισμα των ιατροδικαστών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεν έκανε, ουδεμία επίσημη δήλωση για τον τραγικό θάνατο του 27χρονου νέου στο Βόλο, περιμένοντας τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών θα τοποθετηθούμε.Προφανώς στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Κατανοητοί οι λόγοι. Παρά τη γενικευμένη κατακραυγή για το Χουντονόμο τους, συνεχίζουν να πορεύονται στον κατήφορο ενός νεογκεμπελικού τύπου προπαγάνδας. Διαρκώς κατασκευάζουν προβοκάτσιες εναντίον της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με στόχο τη συκοφάντηση. Και αυτήν τη φορά θα αποτύχουν οικτρά».

Με σημερινή ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης ζητάει απαντήσεις για μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τόσο την προ μηνός καταγγελία του νεαρού για αστυνομική βία, όσο και τη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν τελικά στον θάνατό του. Στην ερώτηση ο κ. Καμίνης επισημαίνει μάλιστα το παράδοξο να σπεύδει να αποσυνδέσει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο τον θάνατο του 27χρονου από τις καταγγελίες, προκαταλαμβάνοντας την ιατροδικαστική έρευνα. "Σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα το Υπουργείο οφείλει να έχει ως πρώτιστο μέλημα την αναζήτηση της αλήθειας και όχι την εμπλοκή σε στείρες κομματικές αντιπαραθέσεις", καταλήγει ο κ. Καμίνης.