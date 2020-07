Πολιτική

Βουλή: οι μισοί υπάλληλοι πήραν “10 με τόνο” από τους διευθυντές τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες για οργισμένη αντίδραση του ΓΓ της Βουλής, μετά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προσωπικού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο γενικός γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιώργος Μυλωνάκης έγινε έξαλλος όταν έμαθε ότι οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές τμημάτων του Κοινοβουλίου που κλήθηκαν βάσει της κείμενης νομοθεσίας να αξιολογήσουν τους υπαλλήλους τους, εκτίμησαν ότι το 50% εξ αυτών έπρεπε να πάρει βαθμό από 90 έως 100, δηλαδή άριστα κάτι που προφανώς δεν μπορεί να συμβαίνει αφού σχεδόν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες είναι λίγοι αυτοί που έχουν την τιμή ενός τόσο μεγάλου βαθμού από τους προϊσταμένους τους. Στον επονομαζόμενο «ναό της Δημοκρατίας» όμως φαίνεται ότι αυτοί ήταν περισσότεροι.

Ο κ. Μυλωνάκης κάνει λόγο για προβληματική κατάσταση αφού είναι προφανές ότι οι διευθυντές έχουν άριστες σχέσεις με τους υπαλλήλους τους (αρκετοί εκ των οποίων είναι συγγενείς ή πολύ γνωστοί νυν ή τέως βουλευτών) και δεν θέλουν να τους κακοκαρδίσουν.

Το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και κατά το παρελθόν με αποτέλεσμα να δοθούν οδηγίες για πραγματική επαναξιολόγηση.

Ο γενικός γραμματέας ως πρώτο μέτρο αποφάσισε να εφαρμόσει τον συντελεστή μείωσης 0,10 επί της τελικής βαθμολογίας σε όσες εκθέσεις αξιολόγησης χαρακτηρίστηκαν άριστες.

Πηγή: dikaiologitika.gr