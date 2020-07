Οικονομία

Το “νέο συμβόλαιο με την κοινωνία” παρουσίασε η “Επιτροπή Πισσαρίδη” στον Μητσοτάκη

Τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση του Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας

Την ενδιάμεση έκθεσή της για το σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε στην κυβέρνηση η «Επιτροπή Πισσαρίδη» σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η συστηματική αύξηση των εξαγωγών η στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, η ενίσχυση της εργασίας.

Στη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης επισημάνθηκε η ανάγκη για τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση ενώ έγινε λόγος για ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ του κόσμου της εργασίας, της παραγωγής και της πολιτικής.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Θέλω να σας συγχαρώ γιατί πραγματικά έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχετε βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο, αλλά θεωρώ και ρεαλιστικό και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο να μας δοθεί σήμερα η ευκαιρία να γίνει μια σύντομη παρουσίαση των βασικών αξόνων, ώστε εντός ενός σύντομου χρονοδιαγράμματος να πάρουμε και τις απόψεις και τις εκτιμήσεις όλων των κοινωνικών εταίρων. Για να μπορούμε να καταλήξουμε, πια, σ’ ένα κείμενο το οποίο θα αποτελεί ένα σχέδιο αναφοράς για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα κατευθύνει και τις πολιτικές μας ενόψει του Recovery Fund, το οποίο πιστεύω ότι θα θέσει στη διάθεσή μας σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους. Αλλά θα επεκτείνεται και πέρα απ’ αυτό θέτοντας προτεραιότητες οι οποίες δεν είναι απλά βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες.

Έχω δει ότι πολλές από τις προτάσεις -όχι όλες κατ’ ανάγκη- αλλά πολλές από τις προτάσεις της έκθεσης κινούνται στη γραμμή -όχι απλά των δικών μας προγραμματικών δηλώσεων- αλλά και δράσεων που έχουμε ήδη δρομολογήσει, αλλά προφανώς αυτό είναι ένα πυκνό σχέδιο το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον ίδιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας και θέτει στόχους οι οποίοι εφόσον μπορέσουμε να τους πετύχουμε, θα μιλάμε πράγματι για μια μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας.

Οπότε και πάλι, κ. Καθηγητά, κ. Πισσαρίδη, κ. Βέττα, κ. Βαγιανέ, κ. Μεγήρ, ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει και να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες σας, τους οποίους μνημονεύετε στην εισαγωγή, διότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάστηκαν για την έκθεση και να σας δώσω τον λόγο να διατρέξουμε -δεν θα διατρέξουμε προφανώς όλη την έκθεση- αλλά τουλάχιστον τα βασικά σημεία ώστε να έχουν μια εικόνα και οι κοινωνικοί εταίροι του βασικού σας σκεπτικού».

Στις 151 σελίδες του, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία ακουμπάει όλες τις πτυχές της ελληνικής οικονομίας, με συγκεκριμένες προτάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Να βοηθηθούν οι άνεργοι στην προσπάθειά τους να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας με την ενσωμάτωση της κατάρτισης. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) να βοηθάει ενεργά τους ανέργους για έξι μήνες στην αναζήτηση εργασίας. Τα άτομα που δεν έχουν βρει δουλειά μετά από 6 μήνες, να καλούνται να συμμετέχουν σε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, ακολουθούμενη από πρακτική άσκηση στην αγορά την οποία θα βρίσκει για τον εκπαιδευόμενο το κέντρο κατάρτισης. Η εκπαίδευση να είναι ουσιαστική και να οδηγεί σε συγκεκριμένες δεξιότητες που μπορούν να πιστοποιηθούν. Δηλαδή, να μετατραπεί το σημερινό σύστημα που κατα κάποιο τρόπο θεωρεί τον άνεργο καταδικασμένο στο μόνιμο περιθώριο, σ’ ένα που τον αντιμετωπίζει ως εν δυνάμει εργαζόμενο και τον θωρακίζει. Να επεκταθεί το σύστημα μητρικής άδειας και στους πατέρες που θα είναι υπόχρεοι κάποιας πατρικής άδειας. Παράλληλα, να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο πότε μία γυναίκα θα ξεκινήσει και θα τελειώσει την άδεια τοκετού. Απώτερος στόχος είναι να μειωθούν οι περιορισμοί και διαφορές ανάμεσα στα φύλα όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών και την αγορά εργασίας. Να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε νοικοκυριά που επενδύουν μακροπρόθεσμα σε ελληνικές εταιρείες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως υπάρχουν σε χώρες όπως το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, και η Ιταλία. Να καταργηθεί ο φόρος 1% επί των μετοχικών κεφαλαίων που αντλούν εταιρείες από το ΧΑ. Να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών με στόχο την μεγέθυνση της μέσης ελληνικής επιχείρησης, τις οικονομίες κλίμακος και την προώθηση της συνεργασίας. Το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγικότητα και στις εξαγωγές. Να δημιουργηθούν εξειδικευμένα τμήματα στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος με ανώτατο όριο 12 μηνών έως την απόφαση, στο πρότυπο και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με προεδρεύοντες ειδικά καταρτισμένους δικαστές (που θα μπορούν ενδεχομένως να λαμβάνουν αποφάσεις και κατόπιν γνωμοδότησης εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων).

Οι οικονομικές προτεραιότητες του σχεδίου περιλαμβάνουν:

την άνοδο των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ,

την ενίσχυση της μισθωτής εργασίας και τη μείωση της παραοικονομίας,

την επένδυση στην εκπαίδευση και τη γνώση,

την αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων,

την προώθηση της τεχνολογίας αιχμής, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης,

την επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων,

την υποστήριξη των αδύναμων νοικοκυριών.

Οι καθηγητές προτείνουν 15 άξονες αναπτυξιακής πολιτικής:

Μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία. Επιταχυνόμενες αποσβέσεις και μείωση κόστους ενέργειας στη μεταποίηση. Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων στα πανεπιστήμια. Κίνητρα για ενίσχυση της καινοτομίας. Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους. Υποστήριξη των γυναικών ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον δεύτερο πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης. Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, με ανώτατο όριο έκδοσης απόφασης το ένα έτος. Συνέχιση και εμβάθυνση της ψηφιακής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση. Εκσυγχρονισμός του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών. Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση. Σταδιακή μεταφορά πόρων του φόρου ακίνητης περιουσίας σε τοπικό επίπεδο. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με άμβλυνση του κόστους μετάβασης και στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά την απολιγνιτοποίηση. Ανάπτυξη υποδομών.

Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία είναι προϊόν μελέτης της Επιτροπής Πισσαρίδη με επικεφαλής τον κάτοχο του βραβείου Νόμπελ, καθηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη, και μέλη τους Νίκο Βέττα, γενικό διευθυντή ΙΟΒΕ & καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτρη Βαγιανό, καθηγητή χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο LSE στο Ηνωμένο Βασίλειο και Κώστα Μεγήρ, καθηγητή οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Yale στις ΗΠΑ. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης με συμβουλευτικό ρόλο οι Κυριάκος Ανδρέου (PwC), Κωσταντίνος Αρκολάκης (Yale), Μανόλης Γαλενιανός (London Holloway), Χρήστος Γκενάκος (ΟΠΑ και Cambridge), Svetoslav Danchev (IOBE), Αρίστος Δοξιάδης (Big Pi Ventures), Νίκος Καραμούζης (Grant Thornton), Φοίβη Κουντούρη (ΟΠΑ) Αλέξανδρος Κρητικός (DIW), Δάφνη Νικολίτσα (Παν.Κρήτης), Διομήδης Σπινέλλης (ΟΠΑ), Πάνος Τσακλόγλου (ΟΠΑ).

Από την «Επιτροπή Πισσαρίδη» στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι κ.κ.: Χριστόφορος Πισσαρίδης, Δημήτρης Βαγιανός, Νίκος Βέττας και Κώστας Μεγήρ.

Από την κυβέρνηση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο πρόεδρος ΣΟΕ, Μιχάλης Αργυρού.

Επίσης, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Ιωάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Θανάσης Σαββάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας.

Παππάς: Να έρθει η έκθεση Πισσαρίδη στη Βουλή

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναφέρει «Ο ΣΥΡΙΖΑ, επί διακυβέρνησής του, ολοκλήρωσε τη σύνταξη και ξεκίνησε την υλοποίηση της ολιστικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας, η οποία προέκυψε μέσα από διαβούλευση με φορείς από κάθε κλάδο της οικονομίας και κάθε γωνιά της χώρας. Η ΝΔ, αφού απέρριψε χωρίς αιτιολογία την εν λόγω στρατηγική, άφησε τη χώρα να βαδίζει στα τυφλά. Ένα χρόνο μετά τις εκλογές, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε, σε «στενό κύκλο», την ενδιάμεση έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη για το σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό δεν αρκεί. Η ΝΔ οφείλει να δώσει την έκθεση στη δημοσιότητα, να τη φέρει στη Βουλή, να τη θέσει σε διαβούλευση. Κόμματα, φορείς, οργανωμένη επιχειρηματικότητα και τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχουν λόγο μέχρι την τελική διαμόρφωση του σχεδίου».