Κορονoϊός: Υποχρεωτικά μάσκα σε όλους τους κλειστούς χώρους

Τι εισηγήθηκαν οι λοιμωξιολόγοι μετά την τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Τρίτης στο υπουργείο Υγείας.

Να καταστεί υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους η χρήση μάσκας εισηγούνται στην κυβέρνηση οι λοιμωξιολόγοι.

Τα φαινόμενα χαλάρωσης σε συνδυασμό με την αύξηση των κρουσμάτων έχουν θορυβήσει στελέχη της κυβέρνησης και της επιστημονικής κοινότητας, με αποτέλεσμα επί τάπητος να τίθενται διάφορα μέτρα που μπορεί να περιορίσουν την διασπορά του ιού στη χώρα μας. Ένα από αυτά είναι και η αλλαγή εκ νέου της χρήσης μάσκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο υπουργείο Υγείας, οι λοιμωξιολόγοι αποφάσισαν να εισηγηθούν στην κυβέρνηση την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Σημειώνεται ότι το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η χρήση μάσκας μέχρι σήμερα

Με απόφαση της κυβέρνησης στις 7 Ιουλίου δεν υποχρεούνται οι καταναλωτές μέσα σε εμπορικά κέντρα να φορούν μάσκα.

Η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα μόνο για το προσωπικό. Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, για το προσωπικό και τους επιβάτες.