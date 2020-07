Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πρώτο κρούσμα στην Πάρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει επίσημη ενημέρωση από το Κέντρο Υγείας του νησιού για την πρώτη φορέα της νόσου. Η ιχνηλάτηση των επαφών και η έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας.

Σε ανακοίνωση του και με αναρτήσεις του, με τίτλο «ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ», στους λογαριασμούς του στα social media, το Κέντρο Υγείας Πάρου αναφέρει:

«Επιβεβαιώνουμε το πρώτο θετικό κρούσμα κορωναϊού στην Πάρο. Πρόκειται για Ελληνίδα, με ιδιόκτητη κατοικία στο νησί μας.

Ενημερώθηκαν εντός μίας ώρας από την διάγνωση, οι αρμόδιοι φορείς (ΕΟΔΥ, ΕΚΕΠΥ) αλλά και το ΑΤ Πάρου. Εντός της ημέρας θα ανιχνευτούν οι υγειονομικοί (εντός και εκτός ΚΥ) που δυνητικά εκτέθηκαν στον ιό.

Επειδή πολύ συχνά τα κρούσματα δεν είναι μονήρη, η αυστηρότατη τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, καθίσταται αυτή τη στιγμή πιο σημαντική από ποτέ. Τηρούμε τις αποστάσεις, φοράμε μάσκα,πλένουμε τα χέρια μας, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα πριν λάβει μεγάλες διαστάσεις».