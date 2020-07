Κόσμος

Ατλάντα: Κατεδάφιση του εστιατορίου όπου δολοφονήθηκε αφροαμερικανός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για το σημείο γύρω από το οποίο ξεκίνησε το μεγάλο κύμα διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του άνδρα.

Κατεδαφίστηκε το υποκατάστημα της εταιρείας εστιατορίων Wendy’s στην Ατλάντα, όπου είχε πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά ο άοπλος Ρέισαρντ Μπρουκς.

Ο θάνατος του νεαρού αφροαμερικανού προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων, στη διάρκεια της οποίας είχε πυρποληθεί το φαστ φουντ.

Ήταν άλλωστε, το επίκεντρο των διαμαρτυριών τον περασμένο μήνα.

Η Αστυνομία έκλεισε τη λεωφόρο των τεσσάρων λωρίδων μπροστά του, ώστε να γίνει η κατεδάφιση.

Στην πόλη λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις εδώ και εβδομάδες, με κάποιους από τους διαδηλωτές να είναι ένοπλοι και να σταματούν οδηγούς.

Στο μεταξύ, στο ίδιο σημείο, έχασε τη ζωή της από πυροβολισμούς 8χρονη που κηδεύτηκε την ώρα της κατεδάφισης. Το κίνητρου του δράστη, η ταυτότητά του και τα αίτια της δολοφονίας της ανήλικης αφροαμερικανής δεν έχουν γίνει γνωστά.