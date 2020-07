Life

Kanye West: το τραγούδι που κυκλοφόρησε στη μνήμη της μητέρας του (βίντεο)

Ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας κοινοποίησε το τραγούδι στο Twitter την ημέρα που η μητέρα του θα γιόρταζε τα 71α γενέθλιά της.

Ο Kanye West κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Donda» από το όνομα της εκλιπούσας μητέρας του, Ντόντα Γουέστ.

Ο Αμερικανός ράπερ και επιχειρηματίας κοινοποίησε το τραγούδι στο Twitter, στις 12 Ιουλίου, την ημέρα που η μητέρα του θα γιόρταζε τα 71α γενέθλιά της.

«Στη μνήμη της απίστευτης μητέρας μου για τα γενέθλιά της», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Στην αρχή του τραγουδιού ακούγεται η μητέρα του Kanye West να απαγγέλει στίχους από το single του KRS-One «Sound of da Police» του 1993.

Η Ντόντα Γουέστ πέθανε τον Νοέμβριο του 2007 μετά από επιπλοκές από αισθητική επέμβαση. Ο θάνατός της οδήγησε τον τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να υπογράψει τον «Νόμο της Ντόντα», ο οποίος καθιστούσε υποχρεωτικό για τους ασθενείς να λαμβάνουν ιατρική άδεια μετά από ενδελεχείς εξετάσεις προτού υποβληθούν σε αισθητική επέμβαση.

Ο Kanye West ήταν ιδιαίτερα δραστήριος τις τελευταίες εβδομάδες, κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Wash Us in the Blood», από το επερχόμενο δέκατο άλμπουμ του «God's Country». Συμμετέχει επίσης στο «Ego Death», single του Ty Dolla $ign μαζί με τους FKA twigs & Skrillex).

Φυσικά, υπάρχει και το άλλο θέμα της διεκδίκησης προεδρικής υποψηφιότητας στις ΗΠΑ.