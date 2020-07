Life

Επιστροφή στο στούντιο για τον Τζίμι Φάλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ήταν ο πρώτος καλεσμένος για το «The Tonight Show» του NBC μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες που έκανε την «At Home» έκδοση λόγω κορονοϊού.

Ο Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) επέστρεψε στο στούντιο για το «The Tonight Show» του NBC μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες που έκανε την «At Home» έκδοση, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Πρώτος καλεσμένος του παρουσιαστή ήταν ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο (Andrew Cuomo), ο οποίος εμφανίστηκε μέσω του Zoom και καλωσόρισε τον παρουσιαστή, λέγοντας: «Η Νέα Υόρκη είναι πραγματικά ανοιχτή τώρα που κάνεις ξανά το σόου σου».

Ο Φάλον είναι ο πρώτος από τους οικοδεσπότες των βραδινών σόου που επέστρεψε στο στούντιο. Αυτός, ο Τζίμι Κίμελ (Jimmy Kimmel), ο Τρέβορ Νόουα (Trevor Noah), η Σαμάνθα Μπι (Samantha Bee) και ο Στίβεν Κόλμπερτ (Stephen Colbert) στράφηκαν στο YouTube για να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές από το σπίτι από τα μέσα Μαρτίου.

Στη συνέντευξή του, ο Κουόμο προειδοποίησε τους νεοϋορκέζους να τηρούν τα μέτρα προστασίας για τη μείωση μόλυνσης από τον κορονοϊό και τον περιορισμό της Covid-19, καθώς σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ αυξάνονται τα ποσοστά μόλυνσης.

«Ανησυχούμε για την επαναμόλυνση από τις άλλες πολιτείες τώρα, και αυτό θα ήταν τραγωδία», δήλωσε ο Κουόμο.

Ο Φάλον ρώτησε επίσης τον κυβερνήτη για την ερωτική του ζωή, λέγοντας: «Σε ποια φάση βρίσκονται τα ραντεβού σας αυτή τη στιγμή;».

Για να πάρει την απάντηση: «Στο μηδέν. Τα ραντεβού μου είναι στη φάση μηδέν».

Για να συνεχίσει: «Δεν υπάρχει διάρκεια στη φάση μηδέν... θα μπορούσα να μείνω σ' αυτή τη φάση για μήνες. Νομίζω ότι η Νέα Υόρκη θα ανοίξει πριν τα ραντεβού μου».

Η ερωτική ζωή του 62χρονου κυβερνήτη, που είναι πατέρας τριών παιδιών συγκέντρωσε την προσοχή εν μέσω της πανδημίας και αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει ότι είναι άγαμος σε πολλές συνεντεύξεις του.