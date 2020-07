Οικονομία

Σταϊκούρας για αναδρομικά: Θα υλοποιήσουμε τις δικαστικές αποφάσεις

Απέκλεισε επί του παρόντος σενάριο για παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η κατάσταση της οικονομίας και το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος κορονοϊού.

«Θα σεβαστούμε τις δικαστικές αποφάσεις, που σημαίνει ότι θα τις υλοποιήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους και πρόσθεσε ότι θα μελετηθεί η απόφαση, προκειμένου το υπουργείο Εργασίας να ενημερώσει το υπουργείο Οικονομικών για το ύψος του δημοσιονομικού κόστους. «Θα δούμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα και όταν θα είμαστε έτοιμοι θα κάνουμε ανακοινώσεις. Εμείς θα αποτιμήσουμε το δημοσιονομικό κόστος», επεσήμανε.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, δήλωσε επίσης ότι δεν θα υπάρξει εφέτος η οποιαδήποτε αύξηση φόρου, ενώ πρόσθεσε ότι η ελληνική οικονομία «έτσι όπως διαχειριζόμαστε την κατάσταση, αντέχει και δεύτερο κύμα κορoνοϊού το φθινόπωρο. Η αντιπολίτευση ήθελε να ξοδέψουμε όλα τα πολεμοφόδια από την αρχή». Έκανε παράλληλα αναφορά σε μειώσεις υποχρεώσεων των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, με τη σημείωση ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν σε συνάρτηση με την εξέλιξη της υγειονομικής χρήσης και τις αποφάσεις της Ευρώπης για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός απέκλεισε επί του παρόντος σενάριο για παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας (που εκπνέει σήμερα) για την υποβολή αιτήσεων στον β' κύκλο της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Δηλώνοντας ότι περίπου 20.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα οριστικοποιήσει τις δηλώσεις τους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια παράταση των προσωρινών μέτρων μείωσης του ΦΠΑ στα καφέ και τις μεταφορές, η οποία λήγει το φθινόπωρο.

Τέλος, είπε ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι εκτιμήσεις του υπουργείου για ύφεση 5%- 8% εφέτος και πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις θα επικαιροποιηθούν τον Οκτώβριο με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού.