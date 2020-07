Αθλητικά

Basketball Champions League: Οι αντίπαλοι για ΑΕΚ και Περιστέρι

Τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 έμαθαν η ΑΕΚ και το Περιστέρι.

Τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2020-21 έμαθαν η ΑΕΚ και το Περιστέρι, όπως αυτοί προέκυψαν από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της FIBA, στην Ελβετία.

Συγκεκριμένα, το Περιστέρι «έπεσε» στον Α΄ όμιλο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσει τις Τενερίφη (Ισπανία), Στρασμπούρ (Γαλλία), Σάσαρι (Ιταλία), Ρίγα (Λετονία), Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία) και μία ομάδα από τα προκριματικά εκ των Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Μπάκεν Μπέαρς (Δανία), Μονς (Βέλγιο), Ανβίλ (Πολωνία).

Στο μεταξύ, η ΑΕΚ κληρώθηκε στον Δ΄ όμιλο, όπου θα αναμετρηθεί με τις Μπάμπεργκ (Γερμανία), Χάποελ Χολόν (Ισραήλ), Καρσίγιακα (Τουρκία), Μπιλμπάο (Ισπανία), Σολέ (Γαλλία), Φορτιτούντο Μπολόνια (Ιταλία) και μια ομάδα από τα προκριματικά εκ των Μπάλκαν (Βουλγαρία), Τσμόκι Μινσκ (Λευκορωσία), Λόντον Λάιονς (Μεγάλη Βρετανία), Νεπτούνας (Λιθουανία).

Υπενθυμίζεται ότι ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον Κεραυνό Στροβόλου στον α΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Ο Ηρακλής θα δώσει εντός έδρας το πρώτο παιχνίδι στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Κύπρο στις 18/9. Εφόσον οι Θεσσαλονικείς προκριθούν στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσουν το νικητή του ζευγαριού Ντνίπρο (Ουκρανία)-Γκρόνιγκεν (Ολλανδία) με «έπαθλο» την παρουσία στον Β΄ όμιλο της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 22 Σεπτεμβρίου και ο αγώνας ρεβάνς στις 25/9.

Η φάση των ομίλων της διοργάνωσης αρχίζει στις 13 Οκτωβρίου, ενώ οι πρώτες τέσσερις ομάδες από κάθε όμιλο παίρνουν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.