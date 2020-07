Κοινωνία

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσαν πόσους σπουδαστές θα δεχθούν.

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, στις 11:19:25, η «Συµπληρωµατική προκήρυξη ?ιαγωνισµού Επιλογής σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ) [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ?οκίµων (ΣΝ?), Ικάρων (ΣΙ), Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] ακαδηµαϊκού έτους 2020 -21».

Η συμπληρωματική προκήρυξη αφορά στον αριθµό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων ?υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-21, σε ποσοστό 10% των θέσεων ειδικών κατηγοριών [Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α' 188), Ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α' 90), Ν.3687/2008 (ΦΕΚ Α' 159), Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α' 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% των λοιπών θέσεων.