REC POP UP FESTIVAL: Party... εκεί που δεν το περιμένεις!

Οι REC αυτό το καλοκαίρι σου κάνουν μια μοναδική μουσική έκπληξη!

Στην παραλία; Στην πλατεία; Στο λιμάνι; Ή μήπως στο αγαπημένο σου beach bar; Αυτό το καλοκαίρι το #1 urban pop συγκρότημα στην Ελλάδα πιάνει το μικρόφωνο χωρίς καμία προειδοποίηση, καλώντας να ανακαλύψεις τη μυστική τους περιοδεία.

Τηρώντας κάθε απόσταση ασφαλείας, οι REC επαναπροσδιορίζουν την έννοια της καλοκαιρινής περιοδείας με το REC POP UP FESTIVAL.

Ο Άρης, η Ξένια και ο Mike αφήνουν για λίγο τα μεγάλα stages και χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καν διαφήμιση, ανακοινώνοντας μόνο την ευρύτερη περιοχή αποφασίζουν να δώσουν μία μοναδική POP UP συναυλία με μοναδικό σκοπό να περάσουμε καλά.

Πρόσεξε μην αργήσεις, όλα αυτά θα συμβαίνουν μέσα σε μόνο μία ώρα!

Μαζί με guest Djs αλλά και τη μοναδική «καναδέζα» της RedBull, που μετατρέπεται σε ένα επαγγελματικό dj booth, οι REC αναλαμβάνουν να δώσουν διαφορετική πνοή σε ένα τόσο ιδιαίτερο καλοκαίρι που σίγουρα θα το θυμόμαστε για πολλά χρόνια

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τους REC στα social media και να μάθεις πόσο κοντά σου βρίσκονται και πόσο εύκολο είναι να μαντέψεις που θα εγκατασταθούν για το REC POP UP concert τους!

Έρχεται τον Αύγουστο

Αθήνα | Πειραιάς | Βάρκιζα | Θεσσαλονίκη | Χαλκιδική | Πάτρα | Πύργος | Ναύπακτος | Ζάκυνθος | Κεφαλονιά | Κρήτη | Χαλκίδα | Μαντούδι | Κάρυστος και περισσότεροι προορισμοί σύντομα..