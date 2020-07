Πολιτική

Προανακριτική Επιτροπή: η πρόταση του ΚΙΝΑΛ για τον Παπαγγελόπουλο

Στα συμπεράσματα τους, οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής αναφέρουν ότι υπάρχει «και σκάνδαλο και σκευωρία».

«Το συμπέρασμα από το έργο της προανακριτικής επιτροπής δεν αφήνει αμφιβολία για την σκευωρία που έστησε το παραδικαστικό κύκλωμα με επικεφαλής τον πρώην αν. Υπουργό Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελόπουλο. Παραδικαστικό κύκλωμα που επιχείρησε να σπιλώσει Έλληνες πολιτικούς», αναφέρει το ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής, «Η προανακριτική επιτροπή κλήθηκε να αντιμετωπίσει φαινόμενα συνύπαρξης δικαστικής και πολιτικής διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας κατά την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ψευτοδίλημμα σκάνδαλο ή σκευωρία τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής στην Επιτροπή, απάντησαν καθαρά. Και σκάνδαλο –και σκευωρία. Γιατί υπήρχε -και το αποκαλύψαμε- το σκάνδαλο στο φάρμακο, και ειδικά το σκάνδαλο Novartis.

Το σκάνδαλο του εκτροχιασμού της φαρμακευτικής δαπάνης από την Κυβέρνηση της ΝΔ την περίοδο 2004-2009, που επιχειρήθηκε να συγκαλυφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ αντίθετα η αντιμετώπιση του προβλήματος αποτέλεσε προτεραιότητα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ από το 2009, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις για το φάρμακο. Με τολμηρές πολιτικές αποφάσεις που δεν ήταν «αναίμακτες» αφού τα συμφέροντα εγχώρια και πολυεθνικά αντιδρούν λυσσαλέα, έχοντας ορισμένες φορές και σιγοντάρισμα από πολιτικές δυνάμεις.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι η συγκάλυψη των αθέμιτων πρακτικών της Novartis. απέκλεισε ως τώρα την Ελλάδα από οικονομικές αποζημιώσεις με ευθύνη των ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ.

Σύμφωνα με τη «Γνώμη» των Βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου, Ευαγγελίας Λιακούλη, Δημήτρη Μπιάγκη προτείνεται:

1. Άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για τα αδικήματα

της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας κατά φυσική αυτουργία δικαστικών λειτουργών της ηθικής αυτουργίας σε πλημμεληματική κατάχρηση εξουσίας κατά φυσική αυτουργία δικαστικών λειτουργών της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος της παράβασης καθήκοντος της κακουργηματικής εκβίασης της δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου της δωροληψίας υπαλλήλου της οργάνωσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, περίπτωση συμμορίας

2. Να ανακοινωθούν ( άρθρο 38 ΚΠΔ) στους αρμόδιους Εισαγγελείς το παρόν Πόρισμα, καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής Ποινικής Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης για ενδεχόμενη τέλεση σειράς κακουργημάτων και πλημμελημάτων, κατά της Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και των Επικούρων Εισαγγελέων Χρήστου Ντζούρα και Στυλιανού Μανώλη.

3. Να ανακοινωθούν (άρθρο 38 ΚΠΔ) στους αρμόδιους Εισαγγελείς το παρόν Πόρισμα, καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής Ποινικής Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής, για την άσκηση ποινικής δίωξης για την ενδεχόμενη τέλεση σειράς εγκλημάτων κατά των δημοσιογράφων Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλέξανδρου Τράκα και Γιάννας Παπαδάκου.

4. Να ανακοινωθούν (άρθρο 38 ΚΠΔ) στους αρμόδιους Εισαγγελείς το παρόν Πόρισμα, καθώς και όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τις εργασίες της Ειδικής Επιτροπής Ποινικής Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής, προκειμένου να διερευνηθεί εάν ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης ενέχεται με οποιοδήποτε τρόπο στην ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων».