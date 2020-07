Κοινωνία

Συγκλονίζουν ο πατέρας και η αδελφή της 16χρονης που βρέθηκε νεκρή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τηλεφώνημα μέσα στην νύχτα και η γνωριμία με έναν αρκετά μεγαλύτερο άνδρα. Αρνείται η οικογένεια του κοριτσιού να δεχθεί το σενάριο της αυτοχειρίας.