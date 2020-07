Αθλητικά

Πορτογαλία: Πρωταθλήτρια η Πόρτο

Επικράτησε της Σπόρτινγκ και κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημά της η Πόρτο.

Το 29ο πρωτάθλημα στην Ιστορία της κατέκτησε η Πόρτο που επικράτησε με 2-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι «Δράκοι» άνοιξαν το σκορ στο 64' με τον Ντανίλο Περέιρα, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μαρεγκά διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, η Πόρτο έφτασε στους 79 βαθμούς, με την Μπενφίκα να είναι στους 71.

Τα αποτελέσματα στην 32η αγωνιστική της Primeira Liga έχουν ως εξής:

Μαρίτιμο-Ρίο Αβε 0-0

Σετούμπαλ-Φαμαλικάο 1-2

Σάντα Κλάρα-Άβες 3-0

Πορτιμονένσε-Μποαβίστα 2-1

Ζιλ Βισέντε-Τοντέλα 3-2

Μπενφίκα-Γκιμαράες 2-0

Μορεϊρένσε-Πάσος Φερέιρα 1-1

Μπράγκα-Μπελενένσες 1-1

Πόρτο-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 32 αγώνες)

Πόρτο 79 -ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-

Μπενφίκα 71

Σπόρτινγκ Λ. 59

Μπράγκα 57

Φαμαλικάο 52

Ρίο Αβε 51

Γκιμαράες 46

Μορεϊρένσε 43

Ζιλ Βισέντε 42