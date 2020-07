Κοινωνία

Φωτιά στο Μενίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από φωτιά που ξέσπασε στο Μενίδι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα κοντά στην οδό Λιοσίων και Αχαρνέων Ιππέων.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.