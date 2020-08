Life

Ίντρις Έλμπα: όχι στη λογοκρισία για ρατσιστικές ταινίες και εκπομπές

Ο δημοφιλής ηθοποιός δήλωσε "οπαδός της ελευθερίας του λόγου" στο Radio Times.

Ο Ίντρις Έλμπα (Idris Elba) είπε ότι το ρατσιστικό περιεχόμενο στις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές πρέπει να συνοδεύεται από μια προειδοποίηση και πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης.

Η τοποθέτηση του Βρετανού ηθοποιού ήρθε μετά την απομάκρυνση ταινιών και σειρών από πλατφόρμες streaming, οι οποίες είχαν ή θεωρήθηκε ότι είχαν ρατσιστικό περιεχόμενο και υποστήριξε πως θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης που θα προειδοποιεί τους θεατές ότι μία ταινία ή τηλεοπτική σειρά περιέχει ξεπερασμένες ή προσβλητικές απόψεις.

«Είμαι οπαδός της ελευθερίας του λόγου» δήλωσε ο Έλμπα στο Radio Times. «Αλλά το θέμα της ελευθερίας του λόγου είναι ότι δεν είναι κατάλληλο για όλους. Γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης», είπε, σαν αυτό που αφορά την καταλληλότητα των προγραμμάτων με βάση την ηλικία.

«Για να διακωμωδήσεις την αλήθεια, πρέπει να ξέρεις την αλήθεια. Αλλά για να λογοκρίνεις ρατσιστικά θέματα σε μια εκπομπή, νομίζω ότι οι θεατές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι έκαναν τις εκπομπές μ' αυτόν τον τρόπο» είπε και συνέχισε: «Από σεβασμό για την εποχή και το κίνημα, οι έχοντες τα αρχεία αφαιρούν κομμάτια νομίζοντας ότι είναι άκαιρα αυτήν την περίοδο... αλλά νομίζω, για να πάμε μπροστά, οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι η ελευθερία του λόγου είναι αποδεκτή και το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει τι περιέχει αυτό που βλέπει».

«Δεν πιστεύω στη λογοκρισία. Πιστεύω ότι πρέπει να λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Διότι, τελικά, είμαστε οι δημιουργοί ιστοριών», πρόσθεσε ο Έλμπα.