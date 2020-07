Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη 13 κρούσματα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Συναγερμός σε ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ για τους ασθενείς, που επί ημέρες έδιναν κανονικά το «παρών» στις υπηρεσίες τους.

Συνολικά 13 άτομα που είχαν κορονοϊό κι ενδεχομένως να ήταν ασυμπτωματικά εντόπισε το τεστ αντισωμάτων που έγινε στο στρατόπεδο ΠΑΠΑΓΟΥ σε στελέχη του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ σε εθελοντική βάση από την πρώτη έως και τις 3 Ιουλίου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Armyvoice.gr.

Τα στελέχη που έκαναν το τεστ αντισωμάτων, έλαβαν έναν κωδικό που αντιστοιχεί στο δείγμα που έδωσαν.

Σύμφωνα με κατεπείγον σήμα της διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, στις 13 Ιουλίου, το τεστ αντισωμάτων βγήκε θετικό για 13 άτομα τα οποία και κλήθηκαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Οι ενδείξεις σημαίνει ότι είτε κάποια στιγμή είτε και τώρα είχαν προσβληθεί από κορονοϊό κι ενδεχομένως μπορεί και να μην το γνώριζαν ή να μην είχαν τα συμπτώματα.

Το θέμα βέβαια είναι ότι οι 13 προσέρχονταν κανονικά στην εργασία τους χωρίς ίσως να γνωρίζουν ότι μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς του κορονοϊού και έρχονταν σε επαφή με τους άλλους συναδέλφους τους. Με βάση αυτό είναι στην πραγματικότητα άγνωστο πόσοι ενδεχομένως είναι κρούσματα έως ότου να γίνει – εάν βέβαια αυτό είναι εφικτό- τεστ σε όλους.

Πάντως είναι γεγονός ότι τηρούνται σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα πρόληψης στο στρατόπεδο Παπάγου και υπάρχουν παντού υποδείξεις στα στελέχη να είναι προσεκτικά.

Πηγή: armyvoice.gr