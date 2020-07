Κόσμος

ΗΠΑ: ηγετικό στέλεχος της διαβόητης MS-13 κατηγορείται για τρομοκρατία

Η MS-13 σπέρνει τρόμο στις τρεις χώρες του λεγόμενου Βορείου Τριγώνου της Λατινικής Αμερικής.

Η αμερικανική ομοσπονδιακή δικαιοσύνη ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ηγετικού στελέχους της Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) για τρομοκρατία, για πρώτη φορά, καθώς η Ουάσινγκτον σκληραίνει ολοένα περισσότερο τη στάση της εναντίον της διεθνούς συμμορίας, που είναι διαβόητη για τις αιμοσταγείς μεθόδους της.

Ο Αρμάντο Ελίου Μελγάρ Ντίας, υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ, κατηγορείται για υλική υποστήριξη σε τρομοκράτες, υπόθαλψη τρομοκρατικών ενεργειών, εμπορία ναρκωτικών και εκβίαση.

Με βάση το κατηγορητήριο που υποβλήθηκε σε δικαστήριο στην Αλεξάντρια (Βιρτζίνια), διηύθυνε από το Σαλβαδόρ τη δραστηριότητα της MS-13 στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και διέταξε ή ενέκρινε πολλές δολοφονίες, επέβλεψε τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, ενώ φρόντιζε τη συγκέντρωση των χρημάτων περίπου είκοσι συμμοριών στην περιφέρεια.

Ο Αρμάντο Ελίου Μελγάρ Ντίας ζούσε παράνομα στις ΗΠΑ, κυρίως στη Βιρτζίνια, από το 2003 ως το 2016, προτού επαναπροωθηθεί στο Σαλβαδόρ. Εκεί, μετατράπηκε στον βασικό συντονιστή της δραστηριότητας της συμμορίας στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, πάντα κατά τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.

Το τρέχον διάστημα κρατείται στο Σαλβαδόρ, όπου κατηγορείται για εμπορία ναρκωτικών και ανθρωποκτονίες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε γιατί αποφάσισε να απαγγείλει στο στέλεχος της MS-13 κατηγορίες για τρομοκρατία, σημείωσε πάντως ότι η κυβέρνηση στο Σαν Σαλβαδόρ έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» οργάνωση τη Μάρα Σαλβατρούτσα.

Η συμμορία, που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980, αρχικά ως ομάδα αυτοάμυνας ισπανόφωνων από άλλες συμμορίες των δρόμων στο Λος Άντζελες, πλέον δρα σε τουλάχιστον δέκα αμερικανικές πολιτείες. Μέλη της που απελάθηκαν στο Σαλβαδόρ εξάπλωσαν εκεί τη δράση της, κατόπιν στην Ονδούρα και τη Γουατεμάλα. Η MS-13 σπέρνει τρόμο στις τρεις χώρες του λεγόμενου Βορείου Τριγώνου της Λατινικής Αμερικής.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως πλέον «πάει στον πόλεμο» εναντίον της MS-13.

Η δράση της πολυπλόκαμης MS-13 «δεν γνωρίζει σύνορα», δήλωσε ο Τζον Ντέραμ, στέλεχος ειδικής επιχειρησιακής ομάδας στο υπουργείο Δικαιοσύνης που διενεργεί τις έρευνες για τη συμμορία, την οποία χαρακτήρισε «διεθνή βίαιη οργάνωση».

«Ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί η MS-13 είναι να αντιμετωπιστεί ως μία οργάνωση και να δοθεί έμφαση στη δομή της διοίκησής της», σημείωσε, κρίνοντας πως πρέπει να χρησιμοποιηθεί «η πλήρης ισχύς» της αμερικανικής κυβέρνησης εναντίον του «εχθρού» αυτού.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε εξάλλου την απαγγελία κατηγοριών για φόνους, διακίνηση ναρκωτικών και απαγωγές σε βάρος 21 φερόμενων ως μελών της MS-13 που συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη και στη Γιούτα σε χωριστές επιχειρήσεις.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι θα ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής στη δίκη ενός από τους ηγέτες της συμμορίας, του Αλέξι Σάενς, που κατηγορείται για επτά δολοφονίες το 2017 στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο έφηβες, μαθήτριες γυμνασίου, οι οποίες δολοφονήθηκαν βάναυσα, με ματσέτα και ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Η τελευταία εκτέλεση θανατοποινίτη για έγκλημα που δικάστηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης είχε γίνει το 1954.

Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε το πρωί της Τρίτης στην πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη που είχε καταδικαστεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο έπειτα από 17 χρόνια.