Κόσμος

Φωτογραφία - σοκ νεκρού μετανάστη στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πτώμα του άτυχου άνδρα βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και τουλάχιστον δυο εβδομάδες...

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία φωτογραφία η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Απεικονίζεται το πτώμα ενός μετανάστη ανάσκελα, το οποίο έχει εν μέρει καλυφθεί από φουσκωτή βάρκα.

Το πτώμα του άτυχου αυτού άνδρα, σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ Seabird, βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και τουλάχιστον δυο εβδομάδες, χωρίς να το έχει ανασύρει κανείς.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, είναι πιθανό να πρόκειται για ένα από τα θύματα των ναυαγίων που σημειώθηκαν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, στις 29 και 30 Ιουνίου. Το συγκεκριμένο διήμερο, χάρη στην κινητοποίηση πλοίων που ανήκουν σε ΜΚΟ, σώθηκαν πάνω από ογδόντα άτομα.

Στο τραγικό αυτό συμβάν αναφέρθηκε και η γνωστή καθολική εθελοντική οργάνωση Caritas, η οποία τόνισε: «Κανείς δεν θέλει να προσφέρει μια αξιοπρεπή ταφή στον άνθρωπο αυτό. Η ΜΚΟ Seabird έστειλε τέσσερα επείγοντα, προειδοποιητικά μηνύματα, αλλά οι ακτοφυλακές της Ιταλίας, της Μάλτας και της Λιβύης, τα αγνόησαν. Το πτώμα του άτυχου μετανάστη βρίσκεται ακόμη στη θάλασσα, έρμαιο των κυμάτων».