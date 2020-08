Life

Η Κέλι Ρόουλαντ και η “σκιά” της Μπιγιονσέ

Η Κέλι Ρόουλαντ αποκάλυψε ότι υπέβαλε τον εαυτό της σε "βασανιστήρια" για να μην προσπαθεί να συγκριθεί με τη φίλη της.

Η Κέλι Ρόουλαντ μπορεί να ήταν μέλος του σπουδαιότερου γυναικείου γκρουπ στις αρχές του 2000 των Destiny’s Child, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετώπιζε προβλήματα.

Το βραβευμένο με Grammy τρίο με επιτυχίες όπως, «Survivor», «Bootylicious» και «Independent Women» αποτελούσαν οι Κέλι Ρόουλαντ, η Μισέλ Γουίλιαμς και η Μπιγιονσέ Νόουλς.

Σε ένα νέο επεισόδιο του «The Voice Australia» η Κέλι Ρόουλαντ αποκάλυψε ότι υπέβαλε τον εαυτό της σε βασανιστήρια για να μην προσπαθεί να συγκριθεί με τη φίλη της και συνεργάτη στο γκρουπ, Μπιγιονσέ.

«Ξέρω αυτό το συναίσθημα, μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να βρίσκεστε σε ένα συγκρότημα με τη Beyonce;» ανέφερε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της R&B και ηθοποιός γελώντας.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη δική της ιστορία, ενώ ήταν κόουτς του διαγωνιζόμενου, Κρις Σεμπάστιαν, ο οποίος εξομολογήθηκε ότι ήταν αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της σύγκρισης με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Αυστραλό τραγουδιστή-τραγουδοποιό Γκάι Σεμπάστιαν.

Η Ρόουλαντ είπε ότι τον καταλαβαίνει και του έδωσε συμβουλές για να προσπεράσει τις συγκρίσεις. «Βασάνιζα το μυαλό μου με σκέψεις: "Δεν μπορώ να φορέσω αυτό το φόρεμα επειδή πρόκειται να πουν ότι είμαι σαν τη B" ή "δεν μπορώ να έχω ένα τραγούδι σαν αυτό γιατί ακούγεται πάρα πολύ σαν την B"» σημείωσε.