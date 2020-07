Κοινωνία

Θρήνος στην κηδεία της 16χρονης στα Τρίκαλα (εικόνες)

H οικογένεια της 16χρονης την οδήγησε στην τελευταία της κατοικίας, μέσα σε κλίμα οδύνης.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 16χρονης κοπέλας στα Τρίκαλα, η οποία βρέθηκε νεκρή έξω από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία.



Απαρηγόρητη η οικογένεια της 16χρονης, οι γονείς, η δίδυμη αδελφή της και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της την αποχαιρέτησαν σήμερα για τελευταία φορά. Με δάκρυα στα μάτια συγγενείς και συμμαθητές της ανήλικης, στάθηκαν στο πλευρό των δικών της ανθρώπων για να τους συμπαρασταθούν. Με τον πόνο να τους τρυπά τις καρδιές και την αβεβαιότητα για το τι συνέβη, να κάνει το μαρτύριο ακόμη πιο δυσβάσταχτο.

Η αυλαία της ζωής της 16χρονης έκλεισε βίαια, γρήγορα και ξαφνικά. Οι δικοί της άνθρωποι που προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια, ελπίζουν να κλείσει και η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του κοριτσιού , όταν όμως θα έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα που ακόμη τους βασανίζουν.

