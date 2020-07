Οικονομία

Επίθεση της ΕΕ στον Τραμπ για τις κυρώσεις

Γιατί κατηγορούν οι Βρυξέλλες τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ κατήγγειλε χθες Παρασκευή την πολιτική κυρώσεων της αμερικανικής κυβέρνησης, κρίνοντας την αντιπαραγωγική.

«Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για την αυξανόμενη χρήση κυρώσεων ή την απειλή κυρώσεων από τις ΗΠΑ εναντίον ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συμφερόντων», δήλωσε σε ανακοίνωση του που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Έχουμε δει αυτήν την αυξανόμενη τάση στις υποθέσεις του Ιράν, της Κούβας, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και, πιο πρόσφατα, των έργων Nord Stream-2 και Turkish Stream (αγωγοί φυσικού αερίου)», είπε.

Την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο προανήγγειλε αυστηρότερες κυρώσεις για την αποτροπή έναρξης λειτουργίας του έργου Nord Stream-2 μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Αυτές οι κυρώσεις καταγγέλονται από το Βερολίνο.

Ο Turkish Stream, έργο μεταφοράς ρωσικού αερίου στην Τουρκία και την Ευρώπη, εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο από τους προέδρους της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται στη χρήση κυρώσεων από τρίτες χώρες κατά ευρωπαϊκών εταιρειών που ασκούν νόμιμες δραστηριότητες», δήλωσε ο Μπορέλ.

«Επιπλέον, θεωρεί ότι η εξωεδαφική εφαρμογή κυρώσεων είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο», επέμεινε.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε πως «οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να καθορίζονται εδώ στην Ευρώπη και όχι από τρίτες χώρες».

«Όταν υπάρχουν διαφορές στην πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντα ανοιχτή στον διάλογο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με την απειλή κυρώσεων», κατέληξε.