Χειροπέδες στον “Ράμπο” που κρυβόταν στον Μέλανα Δρυμό

Ο οπλισμένος κακοποιός συνελήφθη μετά από «κινηματογραφικό» ανθρωποκυνηγητό πολλών ημερών.

Η γερμανική αστυνομία κατάφερε να συλλάβει έναν ύποπτο, βαριά οπλισμένο, ο οποίος είχε αρπάξει τα υπηρεσιακά περίστροφα αστυνομικών, μετά από εξαήμερο ανθρωποκυνηγητό στον Μέλανα Δρυμό.

Ο Ιβ Ράους, 31 ετών, ο «Ράμπο του Μέλανα Δρυμού» όπως τον αποκαλεί ο γερμανικός Τύπος, διέφυγε στο δάσος την περασμένη Κυριακή αφού προηγουμένως κατάφερε να αφοπλίσει τέσσερις αστυνομικούς. Αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων με θερμικές κάμερες και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

«Μετά από πολλές ημέρες ερευνών για τον εντοπισμό του Ιβ Ράους, ο οποίος κρυβόταν στο δάσος γύρω από το Όπεναου, η αστυνομία κατάφερε να τον συλλάβει» και να ανακτήσει τέσσερα όπλα, ανέφερε η ανακοίνωση των Αρχών.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής ότι ένας ύποπτος κινείτο κοντά σε μια καλύβα στο δάσος, στην περιοχή της κοινότητας Όπεναου. Οι τέσσερις αστυνομικοί που πήγαν να ερευνήσουν την υπόθεση ανέφεραν ότι αρχικά ήταν συνεργάσιμος. Όμως ξαφνικά τους απείλησε με ένα όπλο, τους ανάγκασε να καταθέσουν τα υπηρεσιακά τους όπλα, τα άρπαξε και έφυγε. Ο Ράους είχε επίσης στην κατοχή του ένα τόξο, βέλη και ένα μαχαίρι.

Ο εισαγγελέας του Όπεναου Χέρβιγκ Σέφερ είπε την Τρίτη ότι ο Ιβ Ράους ήταν «φανατικός» με τα όπλα.

Ο ύποπτος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αδικήματα όπως παράνομη οπλοκατοχή, κλοπές ή επιθέσεις και τραυματισμούς. Το 2010 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επειδή τραυμάτισε μια φίλη του με μια βαλλίστρα. Το 2019, στο πλαίσιο μιας έρευνας για κατοχή εκρηκτικών, οι αστυνομικοί βρήκαν στον φορητό υπολογιστή του υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο Ράους έμεινε άστεγος το φθινόπωρο του 2019 και από τότε ζούσε στην καλύβα στο Όπεναου.

Κατά τη διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού οι τοπικές αρχές έκλεισαν τους παιδικούς σταθμούς και τη δημόσια πισίνα, για λόγους ασφαλείας. Απαγόρευσαν επίσης τις βόλτες στο δάσος και τις πτήσεις αεροσκαφών στην περιοχή.