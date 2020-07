Οικονομία

Παπαθανάσης για μάσκα στα σούπερ μάρκετ: εύκολη η τήρηση του μέτρου

Να δίνουν στους πελάτες μάσκα, εφόσον δεν έχουν, προέτρεψε τις επιχειρήσεις ο Υφ. Ανάπτυξης. Τι είπε για τα πλαφόν σε αντισηπτικά και την ελληνική παραγωγή μασκών.

«Δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τα μέτρα» είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, με αφορμή την υποχρεωτική χρήση της μάσκας, από σήμερα, για τους πελάτες και για το προσωπικό των σούπερ μάρκετ.

Ο υφυπουργός ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να τηρούν τα μέτρα και αν ένας πελάτης δεν έχει μάσκα να του προσφέρουν, τονίζοντας ότι η μάσκα θωρακίζει από τον κορονοϊό.

Επίσης υπενθύμισε ότι δεν υπάρχει, πλέον, περιορισμός για τα τεμάχια αγοράς αντισηπτικών, ενώ για τις μάσκες είπε ότι στην αρχή της υγειονομικής κρίσης δεν υπήρχε γραμμή παραγωγής στη χώρα μας αλλά τώρα το 50% της παραγωγής είναι ελληνικό.

«Κανείς δεν θέλει να επιβάλλει πρόστιμα σε αυτή την κρίση» πρόσθεσε ο υφυπουργός, αλλά σημείωσε ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς σε όλο το εύρος της αγοράς και θα ανακοινώνονται δύο φορές την εβδομάδα τα αποτελέσματα τους.

Αναλυτικά, όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση η οποία αφορά στους «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Β' 2798)», από σήμερα μέχρι 26 Ιουλίου 2020 ισχύει το μέτρο της υποχρεωτικής χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το κοινό-πελάτες, στις επιχειρήσεις τροφίμων, υπεραγορές (σούπερ μάρκετ).

Το πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι 150 ευρώ.