Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Κυρώσεις σε όσους δεν τηρούν τα μέτρα

Αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις το προσεχές διάστημα, προς όσους δεν τηρούν τα μέτρα για τον κορονοϊό, προαναγγέλλει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Χαρδαλιάς. Πάντως αποκλείει νέο γενικό lock down και επισημαίνει ότι το ποσοστό των εισαγόμενων κρουσμάτων παραμένει χαμηλό.

Συγκεκριμένα, με συνέντευξή του στην εφημερίδα "Παραπολιτικά" και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισημαίνει ότι «δεν τίθεται θέμα για γενικό lock down και αυτό γιατί, (.....) τους προηγούμενους μήνες εμπλουτίσαμε την εργαλειοθήκη μας με στοχευμένα μέτρα τοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους».

Τονίζει, ωστόσο, ο κ.Χαρδαλιάς ότι «...στόχος όλων θα πρέπει να είναι να μην ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μας να τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών και να αποφεύγουμε κάθε είδους συγχρωτισμούς».

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα των δασικών πυρκαγιών, ο κ.Χαρδαλιάς, τόνισε ότι «κάθε ημέρα έχουμε κατά μέσο όρο 40 δασικές πυρκαγιές και πολλές υπό δύσκολες συνθήκες. Το γεγονός ότι η κατάσταση δεν ξέφυγε οφείλεται στα ακαριαία αντανακλαστικά των μηχανισμών μας, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των στελεχών μας και σε όλους εκείνους που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και περιουσία αλλά και το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας.»