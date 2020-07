Κοινωνία

Βρίκος στον ΑΝΤ1: Σκοτεινό το κίνητρο του δράστη της επίθεσης με τσεκούρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του δράστη μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση του 45χρονου και την στάση που κρατούν οι συγγενείς του.