Κοινωνία

Νέα μαρτυρία για τον θάνατο της 16χρονης στα Τρίκαλα (βίντεο)

Παραμένει το θρίλερ, ωστόσο αναμένονται εξελίξεις, καθώς εντοπίστηκε γυναίκα, η οποία είδε το κορίτσι, λίγα λεπτά αφότου έφυγε από το ραντεβού με τον φίλο της.



Μία σημαντική μαρτυρία αναμένεται να φωτίσει πολλά σημεία της υπόθεσης με το θάνατο της 16χρονης στα Τρικάλα. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1, μία γυναίκα είδε το ανήλικο κορίτσι λίγα λεπτά αφ' ότου την άφησε ο φίλος της. Όπως λέει το κορίτσι φαινόταν ιδιαίτερα στεναχωρημένο.

Το αυτοκίνητο της γυναίκας που αναμένεται να καταθέσει την Δευτέρα στην αστυνομία παρουσίασε βλάβη στο σημείο όπου αποβιβάστηκε η 16χρονη από το όχημα του φίλου της.

Οι τελευταίες τραγικές στιγμές της 16χρονης που οδήγησαν στον θάνατο της αποτυπώνονται στο ιατροδικαστικό πόρισμα. Η πτώση από ύψος που προκάλεσε βαριές κακώσεις στο θώρακα και το κεφάλι, έκοψε το νήμα της ζωής της ανήλικης. Οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να συμπληρώσουν την εικόνα για να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι έκανε τη βουτιά θανάτου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν για κατάθεση από την αστυνομία και άλλα πρόσωπα που φέρεται να συνδέονται με την 16χρονη και την καθημερινότητα της.