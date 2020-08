Life

‘Jurassic World Dominion”: 109 σελίδες με "κανόνες ασφαλείας" για τα γυρίσματα

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ επιβεβαίωσε και την "επανασύνδεση" με τους Σαμ Νιλ και Λόρα Ντερν.

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ λέει ότι στο καστ της ταινίας «Jurassic World: Dominion» έχουν δοθεί «109 σελίδες» κανόνων ασφαλείας για να διαβάσει πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην πρώτη ταινία Jurassic Park το 1993, είπε στο Entertainment Tonight ότι το καστ θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, «όπου υπάρχουν πρωτόκολλα εν αφθονία», τις επόμενες δύο εβδομάδες, προσθέτοντας: "Θα είμαστε πολύ ασφαλείς, νομίζω».

«Μας έδωσαν 109 σελίδες. Επένδυσαν όλη την καρδιά και την ψυχή τους, και πολλά χρήματα, για να διασφαλίσουν ότι θα είμαστε ασφαλείς. Δεν θα σας κουράσω με τις λεπτομέρειες, αλλά όλοι θα είμαστε σε καραντίνα σε ένα είδος προστατευμένου περιβάλλοντος, όλο το συνεργείο και όλο το καστ. Και θα κάνουμε τεστ και τα πάντα».

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ επιβεβαίωσε επίσης ότι θα επανασυνδεθεί με τα αρχικά μέλη του καστ, Σαμ Νιλ και Λόρα Ντερν για το τρίτο επεισόδιο της νέας κινηματογραφικής σειράς, λέγοντας: «Γνωρίζουμε ότι είναι μια επικίνδυνη περίοδος, αλλά πιστεύουμε ότι είναι θα είναι καλή».

Τα γυρίσματα της ταινίας «Jurassic World: Το Dominion» ξεκίνησαν αρχικά τον Φεβρουάριο, αλλά έπρεπε να σταματήσουν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ενώ οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες προτού εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοινώθηκε ότι δεν θα επιβληθεί το μέτρο για τους ηθοποιούς και τα κινηματογραφικά συνεργεία των blockbusters του Χόλιγουντ που ταξιδεύουν στη χώρα για δουλειά.

Η εξαίρεση τέθηκε σε ισχύ μετά από συζήτηση του υπουργού Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου Όλιβερ Ντόουντεν και του ηθοποιού Τομ Κρουζ, ο οποίος πρόκειται να γυρίσει την ταινία «Mission: Impossible 7» στο Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες.