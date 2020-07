Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Πάπας κατά Ερντογάν για την Αγία Σοφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ειπώθηκε στην συνομιλία της ΠτΔ με τον Ποντίφηκα. Γιατί συνεχάρη την χώρα μας ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε σήμερα με τον Πάπα Φραγκίσκο, με αφορμή την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή πληγώνει βαθιά όσους θεωρούν ότι το κορυφαίο αυτό σύμβολο της Χριστιανοσύνης ανήκει στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και απομακρύνει την Τουρκία από τις αξίες του κοσμικού κράτους και τις αρχές της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού.

Η ενέργεια αυτή, τόνισε, δεν αποτελεί εσωτερικό θέμα της Τουρκίας αλλά ευρύτερο ζήτημα που πρέπει να καταδικασθεί με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο από τη διεθνή κοινότητα. Η Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Ποντίφικα για τις υποστηρικτικές του δηλώσεις και του ζήτησε να ασκήσει και αυτός, από την πλευρά του, όλη του την επιρροή για να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη, προκειμένου η τουρκική ηγεσία να ανακαλέσει την απόφασή της και να επαναφέρει την Αγία Σοφία σε καθεστώς προστατευόμενου μνημείου.

Από την πλευρά του, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας συμφώνησε με τις επισημάνσεις της κυρίας Σακελλαροπούλου, αναγνώρισε τα πολιτικά κίνητρα της απόφασης του κ. Ερντογάν και υποσχέθηκε να συνεχίσει τις προσπάθειές του, στο πλαίσιο του ρόλου του, για αναθεώρηση της απόφασης αυτής. Επίσης ο Πάπας εξήρε τις προσπάθειες της χώρας μας στην υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών, όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει και ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στη Λέσβο το 2016.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την πρόσκληση προς τον Πάπα Φραγκίσκο να επισκεφθεί τη χώρα μας το 2021, χρονιά κατά την οποία θα εορταστούν τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Ο Ποντίφικας αποδέχθηκε την πρόσκληση, ευελπιστώντας ότι οι συνθήκες θα επιτρέψουν την υλοποίηση του ταξιδιού.

H επικοινωνία Σακελλαροπούλου - Πάπα έγινε λίγα 24ώρα πριν απο την πρώτη μουσουλμανική προσευχή, μετά απο την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, στην διάρκεια της οποίας τα μισά ψηφιδωτά θα ειναι καλυμμένα με κουρτίνες.