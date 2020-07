Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο: να μην γίνουν το 2021 ζητούν οι Ιάπωνες

Η αναβολή των ΟΑ που επρόκειτο να διεξαχθούν φέτος στο Τόκιο ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, ενώ η πανδημία εξαπλωνόταν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μεγάλη πλειοψηφία των Ιαπώνων επιθυμεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι αναβλήθηκαν για έναν χρόνο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, να μη διεξαχθούν το 2021, τασσόμενοι υπέρ της νέας αναβολής της διοργάνωσης ή της ακύρωσής της, κατέγραψαν δύο δημοσκοπήσεις.

Μόλις το 23,9% των ερωτηθέντων από την Παρασκευή ως χθες Κυριακή θέλει οι ΟΑ να διεξαχθούν το επόμενο καλοκαίρι, όπως προβλέπεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση του πρακτορείου ειδήσεων Kyodo που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Το 36,4% εξ όσων ερωτήθηκαν είπε ότι τάσσεται υπέρ της νέας αναβολής της διοργάνωσης, ενώ το 33,7% εκτιμά ότι πρέπει απλούστατα να ακυρωθεί.

Η πλειοψηφία εξ όσων τάσσεται υπέρ της νέας αναβολής ή της ακύρωσης εξήγησε ότι δεν πιστεύει πως η πανδημία του κορονοϊού θα μπορέσει να έχει τεθεί υπό έλεγχο έγκαιρα ώστε να γίνουν με ασφάλεια οι αγώνες, η τελετή έναρξης των οποίων προγραμματίζεται πλέον να γίνει την 23η Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με άλλη δημοσκόπηση, την οποία έκανε το Σαββατοκύριακο η εφημερίδα Asahi, μόλις το 33% των Ιαπώνων που ερωτήθηκαν επιθυμεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες να διεξαχθούν την επόμενη χρονιά, ενώ το 61% θα προτιμούσε να αναβληθούν εκ νέου ή να ακυρωθούν.

Η αναβολή των ΟΑ που επρόκειτο να διεξαχθούν φέτος στο Τόκιο ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, ενώ η πανδημία εξαπλωνόταν σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι κάτι που δεν έχει συμβεί παρά μόνο δύο φορές στην ιστορία, όταν η διοργάνωση είχε ακυρωθεί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι δύο νέες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την τάση που είχε καταγραφεί σε προηγούμενη, τον Ιούνιο, κατά την οποία οι μισοί και πλέον κάτοικοι της ιαπωνικής πρωτεύουσας τάσσονται υπέρ της νέας αναβολής ή της ακύρωσης της διοργάνωσης.

Η ιαπωνική οργανωτική επιτροπή και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) αποκλείουν την υπόθεση νέας αλλαγής της ημερομηνίας της διοργάνωσης.

Αλλά η εξάπλωση της πανδημίας επιταχύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και εκφράζονται φόβοι για δεύτερο κύμα στο αρχιπέλαγος, καθώς τις τελευταίες ημέρες στην ιαπωνική πρωτεύουσα καταγράφονται αριθμοί κρουσμάτων μόλυνσης που σπάνε θλιβερά ρεκόρ.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, ο Τόμας Μπαχ, έκρινε σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο το 2021 ενδέχεται να είναι «σημαντικό ορόσημο για τον κόσμο ολόκληρο», καθώς θεωρητικά θα πρόκειται για την πρώτη μαζική συγκέντρωση αθλητών και (πιθανόν) θεατών μετά την πανδημία.

Ο Μπαχ πρόσθεσε ότι μελετώνται διάφορα σενάρια μπροστά σε αυτή την υγειονομική κρίση χωρίς προηγούμενο, όπως η διεξαγωγή της διοργάνωσης κεκλεισμένων των θυρών, αν και έσπευσε να διευκρινίσει πως προσωπικά εναντιώνεται σε αυτή τη λύση.