Κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση γυναίκας από το Νέο Ψυχικό

Η παρατηρητικότητα μια γυναίκας έβαλε τέλος στην περιπέτειας της 51χρονης.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 51χρονης από την περιοχή του Νέου Ψυχικού, ωστόσο η παρατηρητικότητας μιας γυναίκας έβαλε τέλος στην περιπέτεια της.

Σύμφωνα με "Το Χαμόγελο του Παιδιού, "η περιπέτεια της Ζαφειρίου Αναστασίας, 51 ετών, έληξε σήμερα 20/7/2020 απογευματινές ώρες δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ζαφειρίου Αναστασία, εντοπίστηκε στην περιοχή του Χαλανδρίου χάρη στην παρατηρητικότητα ευαισθητοποιημένης πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, κυρία, η οποία έβλεπε την ενήλικη τις τελευταίες ημέρες σε Πλατεία της περιοχής, χάρη στον συναγερμό Missing Alert Hellas, κατάφερε σήμερα να αναγνωρίσει ότι πρόκειται για άτομο που αναζητείται και άμεσα ενημέρωσε το Χαμόγελο του Παιδιού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ζαφειρίου Αναστασία για οτιδήποτε χρειαστεί."