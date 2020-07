Κοινωνία

Νταλίκα πήρε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική (video)

Νταλίκα τυλίχτηκε στις φλόγες στην μέση του δρόμου. Επί τόπου η Πυροσβεστική. Διεκόπη η κυκλοφορία.

Νταλίκα, που κινούνταν στο 44ο χλμ της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει.

Ευτυχώς ο οδηγός εγκατέλειψε εγκαίρως τη φλεγόμενη νταλίκα κάνοντας δεξιά στη ΛΕΑ και δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερώς η καμπίνα της νταλίκας.

Επίσης έσπευσε και η Τροχαία και η κυκλοφορία διεκόπη στο ρεύμα προς Αθήνα. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής.

Πηγή: korinthostv.gr